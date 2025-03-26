Блогер-втікач поскаржився, що український банк заблокував його рахунок

Блогер-втікач, який раніше працював на Порошенка, поскаржився, що український банк заблокував його рахунок

Український блогер Мирослав Олешко, який раніше працював на п'ятого президента України Петра Порошенка, заявив, що його рахунок у Monobank було заблоковано. Наразі блогер перебуває за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Олешко у соцмережах.

За словами блогера, банк не надав офіційного пояснення щодо блокування рахунку, але припустив, що це нібито пов'язано з його критикою президента Володимира Зеленського. У службі підтримки Monobank йому відповіли, що рішення ухвалено на підставі зібраної інформації, але конкретну причину не повідомили через політику банку.

Олешко звинувачує Офіс Президента у діях банку скріншот з соцмереж

Скріншот листування Олешко з представниками банку Скріншот з соцмереж

Мирослав Олешко – український блогер, який розпочав свою діяльність у 2013 році, висвітлюючи події Євромайдану та конфлікт на сході України. Він активно підтримував п'ятого президента України Петра Порошенка, через що його пов'язували з так званим пулом «порохоботів». Його публікації часто мали політичний характер, за рахунок чого він здобув популярність.

У серпні 2023 року Олешко залишив Україну, використовуючи підроблену довідку військово-лікарської комісії, яка дозволила йому уникнути мобілізації. Перебуваючи за кордоном, він почав публікувати матеріали, що дискредитували мобілізацію та закликали громадян ухилятися від військової служби. У листопаді 2023 року Служба безпеки України заочно повідомила йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та використання підроблених документів.

Ці дії Олешка викликали значний резонанс, і йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі він продовжує перебувати за кордоном, уникаючи слідства.

Нагадаємо, Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) спростував відео з нібито побиттям працівником ТЦК цивільного, яке 19 березня з'явилося в телеграм-каналі Мирослава Олешка.

У TikTok відбувся процес блокування інструментів поширення російської дезінформації. Зокрема, під блокування потрапив блогер Мирослав Олешко.