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Ексдружина Дзідзьо вперше стане мамою: хто новий коханий співачки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ярослава Хома про свого коханого: Він підтримує мене у моїй творчості, завжди мене надихає творити ще більше, йому подобаються мої пісні
фото з відкритих джерел

Ярослава Хома: Мій новий коханий – саме той чоловік, про якого я мріяла багато років

Українська співачка Slavia, відома також як Ярослава Хома, нещодавно оголосила про вагітність у кліпі на пісню «Дівка з перцем». Артистка розповіла про свого нового обранця, поділилася, чи залишить прізвище Хома, а також зазначила, як Дзідзьо відреагував на новину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю співачки виданню «Коротко про».

Артистка поки не розкриває прізвище свого нового коханого, але обіцяє повідомити його, щойно вони одружаться. Ярослава Хома наголошує, що її бойфренд – саме той чоловік, про якого вона мріяла багато років. 

«Його звати Андрій. Він не публічна людина, він бізнесмен. Але завдяки мені, скажімо так, він на публіці. Ми завжди разом, і мені це дуже подобається. Він підтримує мене у моїй творчості, завжди мене надихає творити ще більше, йому подобаються мої пісні. Він завжди зі мною на концертах. Це те, чого я хотіла. Я мріяла, щоб ми з чоловіком завжди були разом, щоб добре йому було зі мною, а мені – з ним», – поділилася Slavia.

Зірка зізнається, що ще не вирішила, чи братиме прізвище чоловіка після весілля, але точно відмовиться від Хоми. Раніше прізвище колишнього ні допомагало, ні заважало їй, тож Slavia вирішила змінити його вже у другому шлюбі.

«Вже дуже проти того, щоб мене називали «колишня дружина Дзідзьо». Вважаю, що достатньо багато зробила, написала, заспівала, щоб мене називали просто Slavia. Якщо раніше мене це не турбувало, не хвилювало, я відповідала на всі питання спокійно, думала, нехай пишуть, як хочуть, то тепер проти цих приставок. У мене вже нове життя з моїм чоловіком, скоро у нас народиться нове життя. Тому ці приставки вже не актуальні», – додала співачка.

Але нещодавно під час ефіру на «Люкс ФМ» співачка розкрила обличчя свого нового коханого. На питання про те, коли артистка розкриє більше про своє особисте життя і розсекретить особистість батька, вона відповіла: «Хто татко? У вас тут є вебкамери? Той, хто користується вебкамерами, той може побачити, хто татко. Той, хто поруч».

Ексдружина Дзідзьо вперше стане мамою: хто новий коханий співачки фото 1
скриншот відео з етеру

На відео зі студії, що було опубліковано в Instagram, видно чоловіка, який протягом всієї розмови знімкував виконавицю. Але імені зірка не назвала. У мережах ходять чутки про те, що її новим обранцем може бути Андрій Павлюк, який має власну компанію з виготовлення та продажу матеріалів із каменю. До того ж сам чоловік публікує спільні фото з Ярославою на своїй Facebook сторінці.

Ексдружина Дзідзьо вперше стане мамою: хто новий коханий співачки фото 2
фото: Facebook/Андрій Павлюк

Як відреагував Дзідзьо на вагітність колишньої?

Співак опублікував шматочок відео з кліпу Slavia та написав, що радіє за неї та її змінам у житті.

«Повноцінне життя – це, коли твориш не тільки музику, а й майбутнє. Слава, вітаю з прем'єрою та цією ніжною, великою і прекрасною новиною. Щиро радію», – написав артист. 

Співачка ж одразу публічно подякувала екскоханому та написала таку відповідь: «Дякую, Михась! Для тих, хто цікавився, чи привітав Дзідзьо»..

До слова, Ярослава та Михайло Хома перебували у стосунках понад 20 років. У 2013 році пара зіграла весілля, але у 2021 несподівано оголосила про розлучення. Рішення про розірвання шлюбу було спільним. Зараз вони підтримують дружні стосунки.

До слова, раніше співак Михайло Хома, більш відомий за псевдонімом Дзідзьо, повідомив, що більше не буде використовувати свій псевдонім. Артист пояснив це внутрішнім ростом, адаптацією під нові умови життя, у якому з плином часу з'являється багато відповідальності.

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Теги: співачка

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