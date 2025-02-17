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Брітні Спірс зійшлася із бойфрендом, який її бив

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У День святого Валентина пару помітили разом
фото: Фокус

Фанати співачки занепокоєні

Американська співачка Брітні Спірс знову зійшлася зі своїм колишнім бойфрендом Полом Солізом, незважаючи на його кримінальне минуле та скандальну історію стосунків. Про це повідомляє Page Six.

Роман між парою розпочався у 2023 році, коли Соліз працював у команді артистки. Проте навесні 2024 року їхні стосунки завершилися після бійки в готелі. Сварка була настільки гучною, що мешканці викликали поліцію, а Брітні знадобилася медична допомога, хоча вона відмовилася від госпіталізації.

Однак, схоже, пара вирішила спробувати знову. У День святого Валентина їх помітили разом. Вони їхали на позашляховику, який Брітні подарувала Солізу на початку стосунків, а в машині також перебували його діти. Закохані відвідали фаст-фуд, а потім чоловік купив для співачки квіти.

Шанувальники Брітні занепокоєні її вибором, адже Соліз не лише має проблеми із законом, а й розпочав стосунки з артисткою, коли ще був одружений. Багато хто вважає, що він використовує її заради грошей, проте сама Спірс, схоже, не має жодних заперечень.

Раніше ми писали, що кліп Леді Гаги на трек Abracadabra, який увійшов до нового восьмого студійного альбому Mayhem, за тиждень набрав понад 28 млн переглядів. Про це свідчать дані YouTube.

Музичне відео, зняте за участю хореографа Парріса Гебела, відзначається чорно-біло-червоною естетикою та динамічною хореографією, що нагадує ранні роботи Гаги. У кліпі зображено боротьбу між світлою та темною сторонами співачки, підкреслену яскравими костюмами та енергійними танцювальними номерами.

Нагадаємо, українська режисерка і кліпмейкерка зі світоми ім’ям Таню Муіньо зняла кліп для американської співачки Леді Гаги на новий сингл Disease.

Хореографинею-постановницею, яка працювала разом з Таню Муіньо над кліпом, є Перріс Гоебел. Раніше вона працювала над кліпом Джастіна Бібера на трек Sorry та виступом Ріанни на Super Bowl у 2023 році.

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Теги: чоловік співачка Брітні Спірс сварка

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