На популярному курорті загинула лікарка з Волині: подробиці трагедії

Коли поліція приїхала на місце інциденту, то дівчина була вже мертвою

Катерина Ігнатьєва приїхала на відпочинок разом із друзями

Стали відомі подробиці трагедії, що трапилася у суботу, 18 січня, на гірськолижному курорті Драгобрат. Там дівчина впала з бугельного підіймача та розбилася на смерть. ЗМІ з'ясували, що загинула 28-річна Катерина Ігнатьєва з Ковеля Волинської області. Про це пишуть «Суспільне» та «Волинська служба новин».

«Підіймач був приблизно 350 метрів заввишки. Дівчина не змогла втриматися за канат, на якому здійснювала підйом, і почала падати вниз. Набравши швидкість, вона вдарилася об металевий паркан», – пояснила речниця Нацполіції Ганна Дан.

Коли поліція приїхала на місце інциденту, то дівчина була вже мертвою. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

На сторінці у соцмережі Катерина писала, що вперше відкрила для себе лижі і планувала відтепер кататися на них щороку фото з відкритих джерел

«Волинська служба новин» зʼясувала, що загибла родом із Ковеля. Вона працювала лікарем-дерматологом, косметологом та трихологом. Приїхала на відпочинок разом із друзями. На сторінці у соцмережі писала, що вперше відкрила для себе лижі і планувала відтепер кататися на них щороку.

Один із очевидців розповів про трагедію. З його слів, він був у черзі на підіймач і бачив, як Катерина їхала догори.

«Їй подали швабру, але вона уперлась в неї руками, а не зачепила за ноги. Після чого присіла і поїхала так угору. Потім я тільки сів на бугель і побачив, що вона летить з гори. Ми якось змогли її оминути. Далі вона вилетіла в загорожу чи опору на місці посадки. Я це все бачив. Бо був десь в метрах 20 від місця посадки», – згадує чоловік.

Раніше повідомлялося, що під час відпочинку на гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка.

Нагадаємо, у готелі на території гірськолижного комплексу «Драгобрат» 11 січня трапилася пожежа.

Також на Львівщині під час катання на лижах загинула дитина. 12-річний хлопчик отримав важку травму голови та помер.

До слова, на гірськолижному курорті у грузинському Гудаурі в ресторані індійської кухні виявлено тіла 12 людей – 11 іноземців та громадянина Грузії.