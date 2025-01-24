Дантес переспівав відому пісню Білик та вразив мережу (відео)

Володимир Дантес про пісню Ірини Білик: Я мріяв заспівати «Одинокая». Я обожнюю її

Український співак Володимир Дантес переспівав відому композицію Ірини Білик «Одинокая». Кліп на новий трек артист опублікував в YouTube.

«Там юна інфантильна дівчина розповідає історію кохання. Я прочитав кліп і пісню, як звернення до самої себе в минулому. І на жаль доросла дівчина досі самотня. Дуже давно помітив, багато пісень «жіночих» у виконанні чоловіків виглядають більш драматично, бо додається інший бік. Додається конфлікт, зʼявляється той хто ображає або навпаки вперше хто розуміє і через це ще більш закохується героїня. Я мріяв заспівати «Одинокая». Я обожнюю її. Думаю, ви відчуєте це», – зауважив Дантес.

Користувачі соцмереж позитивно оцінили нове звучанням пісні Ірини Білик. Вони зауважують, що Дантес розкрив композицію «Одинокая» по-новому.

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Зауважимо, що пісня української співачки Ірини Білик «Одинокая» стала одним з найбільших хітів з її альбому «Фарби» 1997 року. Композиція стала ліричною баладою про нерозділену любов.

У 2000-х ця пісня зазвучала також польською (Nie dziś). Сама Білик до 25-річчя хіта перезаписала його у новому аранжуванні.

До слова, у червні 2024 року Володимир Дантес зізнався, що має проблеми зі здоров'ям. Останнім часом його здоров’я «підкосили» поганий сон, надмірні навантаження, переїзди та постійні стреси.

Раніше український співак та ведучий Володимир Дантес розповів про свій візит до військкомату. У себе в Instagram він розповів, що був змушений відстояти в черзі до ТЦК вісім годин.

Також український співак і комік Дантес поділився зворушливими моментами зі святкування дня народження своєї мами, Марії Олексіївни.