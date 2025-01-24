Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Дантес переспівав відому пісню Білик та вразив мережу (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Новий трек Дантеса вийшов 24 січня
фото: скріншот з відео

Володимир Дантес про пісню Ірини Білик: Я мріяв заспівати «Одинокая». Я обожнюю її

Український співак Володимир Дантес переспівав відому композицію Ірини Білик «Одинокая». Кліп на новий трек артист опублікував в YouTube.

«Там юна інфантильна дівчина розповідає історію кохання. Я прочитав кліп і пісню, як звернення до самої себе в минулому. І на жаль доросла дівчина досі самотня. Дуже давно помітив, багато пісень «жіночих» у виконанні чоловіків виглядають більш драматично, бо додається інший бік. Додається конфлікт, зʼявляється той хто ображає або навпаки вперше хто розуміє і через це ще більш закохується героїня. Я мріяв заспівати «Одинокая». Я обожнюю її. Думаю, ви відчуєте це», – зауважив Дантес.

Користувачі соцмереж позитивно оцінили нове звучанням пісні Ірини Білик. Вони зауважують, що Дантес розкрив композицію «Одинокая» по-новому.

Дантес переспівав відому пісню Білик та вразив мережу (відео) фото 1
Дантес переспівав відому пісню Білик та вразив мережу (відео) фото 2
скріншот

Зауважимо, що пісня української співачки Ірини Білик «Одинокая» стала одним з найбільших хітів з її альбому «Фарби» 1997 року. Композиція стала ліричною баладою про нерозділену любов. 

У 2000-х ця пісня зазвучала також польською (Nie dziś). Сама Білик до 25-річчя хіта перезаписала його у новому аранжуванні.

До слова, у червні 2024 року Володимир Дантес зізнався, що має проблеми зі здоров'ям. Останнім часом його здоров’я «підкосили» поганий сон, надмірні навантаження, переїзди та постійні стреси.

Раніше український співак та ведучий Володимир Дантес розповів про свій візит до військкомату. У себе в Instagram він розповів, що був змушений відстояти в черзі до ТЦК вісім годин.

Також український співак і комік Дантес поділився зворушливими моментами зі святкування дня народження своєї мами, Марії Олексіївни.

Читайте також:

Теги: Володимир Дантес Ірина Білик співак співачка пісня музика музикант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вирок не є остаточним і може бути оскаржений
Смертна кара за богохульство. Іранська влада засудила відомого артиста
20 сiчня, 10:56
Оля Полякова святкує день народження. Цікаві факти із життя «Королеви ночі»
Оля Полякова святкує день народження. Цікаві факти із життя «Королеви ночі»
17 сiчня, 10:57
Стінг заспівав Shape of my Heart під акомпанемент Тараса Столяра на бандурі
Тарас Столяр: Команда Стінга була в шоці від бандури
12 сiчня, 15:00
Ірила Білик з Муратом Налкакіоглу оголосили новину
Що у Білик з колишнім Ані Лорак? Співачка заінтригувала співпрацею
10 сiчня, 18:38
Гнатенко про карʼєру Білик на початку 2000-х: З одного боку, начебто людина зробила крен в бік цього «русского міра», а з іншого – почала самореалізовуватися. Напевне, це був такий компроміс
Відомий поет-пісняр розказав, як війна змінила Ірину Білик
8 сiчня, 19:30
Вєрка Сердючка та її сценічна мама Інна Білоконь
Відомий поет-пісняр назвав найщедрішого українського артиста
4 сiчня, 18:12
Мирослав Щербак через свої заяви втрапив у скандал
Полтавський музикант втрапив у скандал через висловлювання про ТЦК
3 сiчня, 12:31
Ірина Білик представила україномовну версію романтичного хіта, присвяченого Дікусару
Ірина Білик представила україномовну версію романтичного хіта, присвяченого Дікусару
1 сiчня, 10:55
Монатік оголосив про вагітність дружини в серпні 2024 року
Популярний український співак утретє став батьком
25 грудня, 2024, 14:58

Шоу-біз

Дантес переспівав відому пісню Білик та вразив мережу (відео)
Дантес переспівав відому пісню Білик та вразив мережу (відео)
Популярні американські співачки заявили, що Instagram блокує «відписку» від сторінки Трампа
Популярні американські співачки заявили, що Instagram блокує «відписку» від сторінки Трампа
Макс Барських вирішив зробити паузу в концертній діяльності
Макс Барських вирішив зробити паузу в концертній діяльності
Стала відома причина, через яку Молдова відмовилася від участі у «Євробаченні 2025»
Стала відома причина, через яку Молдова відмовилася від участі у «Євробаченні 2025»
Відому співачку помітили на суді над ексведучим телеканалів Медведчука
Відому співачку помітили на суді над ексведучим телеканалів Медведчука
Дизайнер розповів, яке таємне послання зробила Меланія Трамп під час інавгурації
Дизайнер розповів, яке таємне послання зробила Меланія Трамп під час інавгурації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 січня 2025
39K
День ангела Ксенії 2025: привітання, яскраві листівки та вірші
38K
Українці масово скуповують житло в одній із сусідніх країн
16K
Ідентифіковано росіянина, який розстріляв полонених бійців на Донеччині (фото)
14K
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години
Сьогодні, 03:41
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Вчора, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Вчора, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
22 сiчня, 04:44

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua