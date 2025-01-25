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Тіна Кароль – 40. Творчий шлях та цікаві факти із життя співачки, яка претендує на статус першої

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Цьогоріч Кароль стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2025
фото: glavcom.ua

У 2017 році Тіна Кароль отримала звання Народної артистки України

Сьогодні співачка Тіна Кароль святкує день народження – їй 40. Справжнє ім’я артистки, яка нині входить до першого ешелону українського шоу-бузнесу, Тетяна Ліберман.

Народилась співачка в Магаданській області, а пізніше з батьками переїхала до Івано-Франківська. Там вона навчалась у музичній школі за класом фортепіано, пізніше перебралась до Києва та вступила у столичне вище музичне училище ім. Глієра. Заочно вчилась на факультету менеджменту та логістики Національного авіаційного університету.

Тіна Кароль – 40. Творчий шлях та цікаві факти із життя співачки, яка претендує на статус першої фото 1

Тіна Кароль представляла Україну на міжнародному співочому конкурсі «Євробачення» у 2006 році, де посіла сьоме місце.

Тіна Кароль – 40. Творчий шлях та цікаві факти із життя співачки, яка претендує на статус першої фото 2

Роком раніше була представником України на конкурсі молодих талантів «Нова хвиля». У 2012 році входить до команди ведучих шоу Майдан's. З 2012 року тренер у проєкті каналу 1+1 – «Голос. Діти».

Тіна Кароль – 40. Творчий шлях та цікаві факти із життя співачки, яка претендує на статус першої фото 3

Медіагрупа Ігоря Коломойського 1+1 вже багато років активно підтримує артистку, залучаючи до своїх проєктів. Завдяки цьому популярність Кароль тільки зростала. З 2013 по 2021 роки вона була тренеркою вокального шоу «Голос країни». Її команди неодноразово перемагали у шоу.

Тіна Кароль – 40. Творчий шлях та цікаві факти із життя співачки, яка претендує на статус першої фото 4

У 2017 році співачка отримала звання народної артистки України, попри те, що більшість її пісень були російськомовними.

З 2014 року Тіна Кароль припинила виступи у РФ, проте зупинила запис російськомовних композицій лише після повномасштабного вторгнення. Врешті артистка отримала заборону на в'їзд до Росії на 50 років.

Тетяна Ліберман має драматичну особисту історію кохання. Співачці було всього 25 років, коли в її чоловіка, продюсера Євгена Огіра діагностували рак шлунку. Вони разом боролися за його здоров’я, однак чоловік помер. Після смерті чоловіка Тіна офіційно не підтверджувала стосунки з іншими чоловіками, хоча кілька років тому її прихильники активно обговорювали можливий роман із Даном Баланом.

Від Євгена Огіра Тіна має сина Веніаміна. Хлопець живе та навчається у Великій Британії в елітній школі Repton Preparatory School. Йому 16 років. Раніше юнак носив кучері, а нещодавно зробив коротку стрижку.

Тіна Кароль – 40. Творчий шлях та цікаві факти із життя співачки, яка претендує на статус першої фото 5
Тіна Кароль – 40. Творчий шлях та цікаві факти із життя співачки, яка претендує на статус першої фото 6

Тіна Кароль ставала фігуранткою кількох публічних скандалів в українському шоубізнесі. Зокрема вона мала конфлікти зі Світланою Лободою, Олею Поляковою. Їй також приписували спроби завадити гастрольній діяльності Олега Винника, особисте життя цього артиста особливо детально тривалий час висвітлював вже згаданий канал 1+1.

Тіна Кароль – 40. Творчий шлях та цікаві факти із життя співачки, яка претендує на статус першої фото 7

Цьогоріч Кароль стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2025 від України та продовжує активно займатися творчістю, випустивши новий альбом «Лірика». Цей альбом співачка називає одним із найкращих у своїй кар'єрі.

Артистка тричі володарка звання «Найкрасивіша жінка України» за версією журналу Viva; Тіна Кароль володарка премії «Телетріумф» як «Найкраща ведуча розважального шоу», а також премії Yuna у номінації «Найкраща співачка року». Має медаль «За працю та звитягу».

Минулого року у свій день народження народна артистка України презентувала нову пісню під назвою «Троянди». У кліпі артистка постала в чорній сукні та з мікрофоном на стійці. Зірка сидить на стільці та співає про почуття.

Тіна Кароль – 40. Творчий шлях та цікаві факти із життя співачки, яка претендує на статус першої фото 8

Нагадаємо, що сьогодні день народження також святкує президент України Володимир Зеленський. 

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Теги: Євробачення Голос країни тренер співачка роман день народження Тіна Кароль

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