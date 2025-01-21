Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Пожежі у Вінниччині: п'ять загорянь за добу, один загиблий

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пожежі у Вінниччині: п'ять загорянь за добу, один загиблий
Рятувальник ліквідовує пожежу у будинку
фото: vn.dsns.gov.ua

Причиною загибелі чоловіка називають необережність під час куріння

55-річний чоловік загинув у пожежі, яка сталася у Жмеринці, що на Вінниччині, у ніч на 21 січня. Загалом в області за добу рятувальники гасили п'ять загорянь. Про це «Суспільному» розповіла речниця ГУ ДСНС у Вінницькій області Оксана Урбанська.

Пожежа у Жмеринці сталася у прибудові до житлового будинку. Причиною загибелі чоловіка називають необережність під час куріння.

Три пожежі сталися через несправне пічне опалення. Горіли будинки у селі Криштопівка Гайсинського району, а також у селищах Крижопіль та Тростянець. У двох оселях вогонь знищив балки перекриття, у третій – оздоблення стін.

А у селищі Оратів вночі горів гараж. Пожежа виникла через коротке замикання електромережі. Вогонь пошкодив покрівлю споруди та автівку «ВАЗ 2101».

Читайте також:

Теги: пожежа рятувальники чоловік ДСНС Вінниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ретро-трактор на металевих шипованих колесах, у ньому ручне керування гальмами та газом
На Вінниччині відновлено ретро-трактор, який десятиліттями стояв на постаменті (фото)
15 сiчня, 15:17
Обставини даного випадку встановлюються правоохоронцями
В Ірпені жінка випала з вікна четвертого поверху житлового будинку (фото)
14 сiчня, 16:45
Оголосити номінантів «Оскара» тепер мають 19 січня
Оголошення номінантів «Оскара» перенесено через масштабні пожежі у Каліфорнії
11 сiчня, 11:04
Чорний дим видно у різних частинах міста
У Енгельсі пролунали потужні вибухи, в районі нафтобази сталася пожежа
8 сiчня, 03:44
У Львові 1 січня зловмисник загасив і пошкодив Ханукальну менору, встановлену на руїнах синагоги
Поліція встановила особу зловмисника, який пошкодив Ханукальну менору у Львові
2 сiчня, 11:07
Тррамвайні колії пошкоджені за 100 метрів від трамвайного депо
Атака дронів на Київ: у Святошинському районі пошкоджено трамвайні колії
1 сiчня, 09:27
Перший місяць року – чудовий час для оновлення зачіски та догляду за волоссям
Місячний календар стрижок на січень 2025: найкращі дати для зміни зачіски
31 грудня, 2024, 08:22
Сума завданих потерпілому через пожежу збитків перевищила 1,3 млн грн
Одеса: перед судом постане жінка, яка продала свою квартиру, а згодом спалила
27 грудня, 2024, 07:25
У січні 2022-го Віктор Власюк обзавівся електромобілем за 1,3 млн грн
На Вінниччині одіозний член МСЕК відсудив у держави 100 тис. грн
25 грудня, 2024, 06:15

Новини

Пожежі у Вінниччині: п'ять загорянь за добу, один загиблий
Пожежі у Вінниччині: п'ять загорянь за добу, один загиблий
У Тульчинському районі на Вінниччині автомобіль злетів з дороги
У Тульчинському районі на Вінниччині автомобіль злетів з дороги
На Вінниччині затримано чоловіка, який забив знайомого лопатою
На Вінниччині затримано чоловіка, який забив знайомого лопатою
Понад пів сотні освітян з Вінниччини подались на конкурс «Учитель року-2025»
Понад пів сотні освітян з Вінниччини подались на конкурс «Учитель року-2025»
ДТП у центрі Вінниці: подробиці про постраждалих дівчат та водія
ДТП у центрі Вінниці: подробиці про постраждалих дівчат та водія
У центрі Вінниці 22-річний водій збив двох дівчат на переході (відео)
У центрі Вінниці 22-річний водій збив двох дівчат на переході (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
76K
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
32K
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
13K
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9232
«До сліз». Вчинок та слова чоловіка Світоліної підкорили мережу

Новини

Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Сьогодні, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua