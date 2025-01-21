Пожежі у Вінниччині: п'ять загорянь за добу, один загиблий

Причиною загибелі чоловіка називають необережність під час куріння

55-річний чоловік загинув у пожежі, яка сталася у Жмеринці, що на Вінниччині, у ніч на 21 січня. Загалом в області за добу рятувальники гасили п'ять загорянь. Про це «Суспільному» розповіла речниця ГУ ДСНС у Вінницькій області Оксана Урбанська.

Пожежа у Жмеринці сталася у прибудові до житлового будинку. Причиною загибелі чоловіка називають необережність під час куріння.

Три пожежі сталися через несправне пічне опалення. Горіли будинки у селі Криштопівка Гайсинського району, а також у селищах Крижопіль та Тростянець. У двох оселях вогонь знищив балки перекриття, у третій – оздоблення стін.

А у селищі Оратів вночі горів гараж. Пожежа виникла через коротке замикання електромережі. Вогонь пошкодив покрівлю споруди та автівку «ВАЗ 2101».