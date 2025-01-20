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Затримано чоловіка, який ледь не закопав живцем та добив знайомого лопатою

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Затримано чоловіка, який ледь не закопав живцем та добив знайомого лопатою
Зловмисник завантажив потерпілого на тачку та вивіз у поле, щоб закопати
фото: Нацполіція

Затриманому загрожує ув'язнення на строк до 10 років

На Вінниччині правоохоронці затримали мешканця Хмільницького району, який побив знайомого та, ще живого, хотів закопати у полі, намагаючись приховати злочин. Про це повідомляє ГУНП у Вінницькій області.

Правоохоронці встановили, що 28-річний затриманий декілька разів вдарив потерпілого сокирою. Після того, як чоловік перестав подавати ознаки життя, зловмисник завантажив його на тачку та вивіз у поле. Там він мав намір закопати тіло.

Згодом потерпілий прийшов до свідомості, й фігурант ще кілька разів ударив його лопатою та втік.

Затримано чоловіка, який ледь не закопав живцем та добив знайомого лопатою фото 1

Повідомляється, що до поліції зателефонував співвласник ферми та повідомив, що один із його працівників побив іншого на території господарства.

Працівники поліції, які прибули на місце події, виявили 46-річного потерпілого у полі, неподалік від підсобних приміщень ферми. Його одразу доставили до лікарні. Під час надання медичної допомоги він помер.

Причетного до злочину 28-річного фігуранта поліцейські затримали на території цієї ж ферми. Він  переховувався в одному із господарських приміщень.

Затримано чоловіка, який ледь не закопав живцем та добив знайомого лопатою фото 2

«Наразі слідчими вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Затриманий раніше потрапляв в поле зору поліції за вчинення ряду крадіжок та наркозлочину. За цим фактом поліція розслідує провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання – до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, що на Львівщині правоохоронці затримали зловмисника, який під час конфлікту вдарив односельця ножем у груди. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення від жителя села Нижнє Синьовидне, що він виявив на вулиці скривавленого чоловіка. Потерпілий помер до приїзду медиків.

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Теги: вбивство смерть Вінниччина поліція чоловік злочин

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