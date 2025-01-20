Затримано чоловіка, який ледь не закопав живцем та добив знайомого лопатою

Зловмисник завантажив потерпілого на тачку та вивіз у поле, щоб закопати

Затриманому загрожує ув'язнення на строк до 10 років

На Вінниччині правоохоронці затримали мешканця Хмільницького району, який побив знайомого та, ще живого, хотів закопати у полі, намагаючись приховати злочин. Про це повідомляє ГУНП у Вінницькій області.

Правоохоронці встановили, що 28-річний затриманий декілька разів вдарив потерпілого сокирою. Після того, як чоловік перестав подавати ознаки життя, зловмисник завантажив його на тачку та вивіз у поле. Там він мав намір закопати тіло.

Згодом потерпілий прийшов до свідомості, й фігурант ще кілька разів ударив його лопатою та втік.

Повідомляється, що до поліції зателефонував співвласник ферми та повідомив, що один із його працівників побив іншого на території господарства.

Працівники поліції, які прибули на місце події, виявили 46-річного потерпілого у полі, неподалік від підсобних приміщень ферми. Його одразу доставили до лікарні. Під час надання медичної допомоги він помер.

Причетного до злочину 28-річного фігуранта поліцейські затримали на території цієї ж ферми. Він переховувався в одному із господарських приміщень.

«Наразі слідчими вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Затриманий раніше потрапляв в поле зору поліції за вчинення ряду крадіжок та наркозлочину. За цим фактом поліція розслідує провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання – до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, що на Львівщині правоохоронці затримали зловмисника, який під час конфлікту вдарив односельця ножем у груди. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення від жителя села Нижнє Синьовидне, що він виявив на вулиці скривавленого чоловіка. Потерпілий помер до приїзду медиків.