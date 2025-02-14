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Перша частина – всі плачуть. Друга – всі танцюють. Білик відкрила завісу свого ювілейного концерту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Афіша до концерту Ірини Білик
фото: Ірина Білик, Facebook

Тур народної артистки стартує 4 березня. Розпочнеться він з Харкова відразу двома концертами

Народна артистка України Ірина Білик, яка на День закоханих презентувала дуетну пісню зі співачкою Esphyr, розкрила деякі деталі ювілейного туру, що пройде цією весною на честь 55-річчя співачки.

Зауважимо, що продаж квитків на концерти Білик супроводжує ажіотаж. Наприклад, у Києві за два місяці до дати події вже продані всі квитки навіть на додаткове шоу, ціни них доходили до 4500 грн. Додаткові шоу також вже оголошені в Харкові та Одесі.

За словами Білик, під час концертів звучатимуть її давні шлягери, які вона не виконувала довгі роки (зокрема, «Парами», «Я розкажу»), у програму також увійшли перекладені українською суперхіти. На сцені шоу буде два роялі. Проте хто буде акомпонувати суперзірці, яка й сама чудово грає, вона поки тримає в секреті.  

Тур народної артистки стартує 4 березня. І розпочнеться він з Харкова. 

Раніше народна артистка України Ірина Білик переклала ще один свій суперхіт 2000-х. Пісня «Нас нема» вже за перші десять днів після релізу увірвалася до Топ-3 найпрослуховуваніших українських пісень в YouTube. Ця композиція разом з іншими оновленими композиціями «Ми будем разом» і «Сніг» увійде до нового альбому найкращих хітів співачки за всю кар’єру. 

Як повідомлялося, Ірина Білик анонсувала на 5 квітня 2025 року додатковий концерт до свого дня народження у Києві. Оскільки квитки на ексклюзивний концерт, який пройде в сам день народжуення, за чотири місяці до події були розпродані. Тому, артистка вирішила оголосити про ще один концерт для своїх шанувальників. 

Також народна артистка України Ірина Білик вийшла у соцмережі разом із турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу, колишнім чоловіком співачки-зрадниці Ані Лорак. Відповідне відео вона оприлюднила в Instagram.

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Теги: Ірина Білик рекорд співачка концерт

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