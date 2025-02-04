У Харківській області СБУ затримала псевдо-волонтерів, які працювали на Росію

Агенти ГРУ під видом волонтерів їздили по Харківській області та коригували російські ракетні удари

Чоловік та жінка видавали із себе пару волонтерів, щоб без проблем об’їжджати місцевість

У Харківській області Служба безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки. Чоловік та жінка працювали у парі та прикидалися волонтерами. Про це пише Служба безпеки України.

Агентами ГРУ були безробітний місцевий мешканець та його співмешканка. Вони коригували ракетно-бомбові удари росіян по Харкову та його околицях. Для того, щоб їх не розкрили видавали із себе волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам. Крім того, на власному подвір’ї обладнали імпровізований «притулок».

Пара їздила по Харківській області, нібито шукаючи покинутих тварин, але займалися зовсім іншим – фіксували геолокації для вогневого ураження. Серед цілей були запасні пункти дислокації та блокпости, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені військові.

Також агенти під час поїздок намагалися розговорити місцевих мешканців та випитати потрібну інформацію. Отримані дані передавали телефоном своєму знайомому бойовику, який воює на сході та співпрацює з росіянами.

Жінка разом зі співмешканцем коригувала удари росіян по Харківській області Фото: Служба безпеки України

Обох агентів затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Чоловік та жінка перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки запобігла теракту у центрі Рівного. За результатами спецоперації затримано двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що фігуранти мали залишити біля адмінбудівлі правоохоронного органу замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій (СВП). У момент закладки вибухівки окупанти планували підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до СВП.

Раніше контррозвідка СБУ затримала чоловіка, який намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничну колію на Рівненщині.

До слова, Служба безпеки України затримала ще одну російську інформаторку, яка «зливала» ворогу позиції та напрямки руху підрозділів ЗСУ на Донеччині.