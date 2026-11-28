Український музикант Ігор Черепанов втрапив у секс-скандал. Він писав похабні повідомлення неповнолітнім дівчатам. Згодом за свій вчинок вибачився, однак зробив це у такій формі, що заслужив іще більше хету. Про це повідомляє «Главком».

Усе почалося з нацвідбору на «Євробачення-2027». До лонгліста конкурсу Ігор потрапив у складі гурту Spokusy, де був гітаристом. Команда вже готувалася презентувати Україну на міжнародній сцені, як трапилося непередбачуване. У мережі дівчата масово почали публікувати свої скриншоти діалогів з Ігорем, де той проявляв сексуальний інтерес до неповнолітніх. Водночас, як стверджують деякі дівчата, він був обізнаний щодо їхнього віку. Та це буцімто не зупиняло його надсилати повідомлення сексуального характеру.

Ба більше, оскільки Ігор був артдиректором одного з київських клубів, то на організованих вечірках теж дозволяв собі зайвого. Зокрема, неповнолітні відвідувачки закладу могли зазнавати небажаних дотиків до сідниць, талії та грудей. Такі історії жертви надсилали до редакції «Суспільне Культура».

Організатори нацвідбору провели власне розслідування й дискваліфікували гурт Spokusy «через неетичну поведінку й висловлювання співзасновника, гітариста та співавтора пісні Ігоря Черепанова».

Та інцидент почав набирати обертів. Ігор у своєму фотоблогу повідомив, що «у зв’язку з розкручуванням скандалу на нацвідборі» він закриває артклуб у Києві, де донедавна відбувалися концерти.

«Я, Ігор Черепанов, повідомляю, що в зв’язку зі скандалом навколо моєї участі в національному відборі на «Євробачення» та звинуваченнями на мою адресу арт-клуб «Теплий Ламповий» припиняє свою діяльність. Дякую всім за ці роки!», – лаконічно написав музикант.

Пізніше Ігор Черепанов опублікував також вибачення, визнавши, що писав багатьом жінкам особисті повідомлення, і серед них траплялися й неповнолітні дівчата, коментував зовнішність, грубо жартував.

«Один жарт був сексуальний. Цю дівчину я спитав, скільки їй років, і вона сказала, що п’ятнадцять. Я відповів, що це замало, написав про побачення, коли їй буде вісімнадцять, і більше їй не писав. Інша написала, що їй шістнадцять і в неї є хлопець. Тут мені треба було зупинитися, а я відповів жартами. Для мене все це були жарти та флірт. Це мене не виправдовує, і мені соромно. Я був удвічі старший за цих дівчат. Керував клубом, у тусовці мене знали. Я не думав про те, як дівчина-підліток сприймає такі повідомлення, хоча мав би», – заявив музикант.

Також Ігор Черепанов заявив, що більше не надсилатиме подібних повідомлень дівчатам, а з гурту Spokusy йде.

У коментарях до вибачення чимало користувачів підтримали музиканта, називаючи його порядною і доброю людиною, а резонанс, що викликали його повідомлення неповнолітнім – перебільшеним. Однак були й такі, котрі зауважили, – переписка з дівчатами огидна, і вибачень тут недостатньо.

Раніше було оголошено довгий список учасників Національного відбору на Євробачення-2027: до нього ввійшли 18 українських артистів.

Нагадаємо, естонська співачка Лаура Пильдвере, яка представляла свою країну на Євробаченні, опинилася в центрі розслідування щодо придбання кокаїну.