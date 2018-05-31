Джулия Робертс вручит Джорджу Клуни престижную награду

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Джулия Робертс и Джордж Клуни

Актер получит премию за выдающиеся достижения в киноиндустрии

Актриса Джулия Робертс, которая неоднократно снималась с Джорджем Клуни и участвовала в его проектах, вручит актеру премию за выдающиеся достижения от Американского института киноискусства (AFI Life Achievement Award). Церемония награждения состоится 7 июня в Театре Долби в Голливуде.

Решение выдвинуть на эту премию Джорджа Клуни приняли еще в октябре 2017 года. В этом году церемония вручения AFI Award станет 46-й по счету. Клуни – двукратный обладатель премии «Оскар» – за лучшую мужскую роль второго плана («Сириана», 2006) и за лучший фильм («Операция «Арго», 2013). Кроме того, он был номинирован на премию киноакадемии в шести разных категориях, что раньше удалось лишь Уолту Диснею.

Джулия Робертс снялась с Джорджем Клуни в «Одиннадцати друзьях Оушена» и «Двенадцати друзьях Оушена». Также актриса сыграла в его режиссерском дебюте – фильме «Признания опасного человека» (2002).

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Джерело: Buro 24/7