Леди Гага заявила, что нужно изменить некоторые номинации «Оскара»



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Леди Гага

Леди Гага, получившая свой первый «Оскар», призвала Американскую киноакадемию отказаться от гендерных разделений номинаций.

Так, например, MTV Movie & TV Awards объединили номинации «Лучшая актриса» и «Лучший актер» в одну бесполую категорию «Лучшая актерская игра». Исполнительница Shallow просит оскаровский комитет поступить так же.

«У меня есть заветная мечта о нашем будущем, поскольку человечество эволюционирует, то все эти награды не должны быть мужскими или женскими, их необходимо объединить», – сказала Леди Гага в интервью австралийскому изданию в преддверии знаменитого сиднейского гей-фестиваля Марди Гра.

Напомним, что Оскар за «Лучшую песню» – это не единственная награда, которую принес Гаге хит из музыкальной драмы «Звезда родилась», исполненный дуэтом с Брэдли Купером. В начале месяца композиция удостоилась двух премий «Грэмми», а в январе получила «Золотой глобус».

Однако, без преувеличения, выступление на «Оскаре» стало самым запоминающимся и «жарким». Актер и певица томно смотрели друг другу в глаза и в конце песни, казалось, чуть было не поцеловались. Видео с церемонии, опубликованное на официальном Youtube-канале Леди Гаги, посмотрели более 15 миллионов раз. А Twitter взорвался комментариями типа «кто-нибудь, снимите уже им номер в гостинице» или «я забеременела от выступления Леди Гаги и Брэдли Купера».

Джерело: popcornnews