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19-річна українка візьме участь у конкурсі «Міс Земля 2026»: що про неї відомо

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Софія Орел здобула титул «Міс Україна-Земля» на конкурсі «Міс Україна 2025»

19-річна модель Софія Орел представить Україну на міжнародному конкурсі «Міс Земля 2026» у Філіппінах вже цього грудня. Що відомо про конкурсантку з Умані, розповідає «Главком» із посиланням на допис конкурсу в соцмережах.

Що відомо про модель Софію Орел

Софія Орел здобула титул «Міс Україна-Земля» на конкурсі «Міс Україна 2025»
Софія Орел здобула титул «Міс Україна-Земля» на конкурсі «Міс Україна 2025»
фото: Іnstagram.com/sofior__

Софія Орел є студенткою Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Іспанська філологія». Дівчина займається моделінгом з 13 років та працювала моделлю у різних країнах світу. «За професією я модель. Я почала свій шлях ще з 13-ти і встигла відвідати такі країни, як Китай, Тайвань, Корея, там був мій перший контракт. Також Іспанія, Італія, Португалія», – ділилася українка в інтервʼю «Умань Стрім».

Софія Орел є студенткою
Софія Орел є студенткою
фото: Іnstagram.com/sofior__

Також модель знімається для реклами та журналів. Крім того, вона займається співами, танцями та має ще низку інших захоплень. «Мені подобається вокал, танці і також психологія. Я універсальна модель. Я і ходжу по подіумах, і також беру участь в різних зйомках для брендів. Різний формат абсолютно», – розповідала вона.

19-річна українка візьме участь у конкурсі «Міс Земля 2026»: що про неї відомо фото 1
фото: Іnstagram.com/sofior__

У 2025 році Софія Орел взяла участь у конкурсі «Міс Україна 2025», де отримала титул «Міс Україна. Земля». Дівчина неочікувано отримала запрошення від кастинг-менеджера.

Софія Орел змагатиметься у конкурсі «Міс Земля 2026»

19-річна українка візьме участь у конкурсі «Міс Земля 2026»
19-річна українка візьме участь у конкурсі «Міс Земля 2026»
фото: Іnstagram.com/missearth

Фінал конкурсу «Міс Земля 2026» відбудеться у грудні цього року на Філіппінах. Як зазначається на сторінці конкурсу, Софія Орел виступає за збереження й відновлення природи, а також добробут людей.

«Її ініціатива Love in Action зосереджена на відновленні природи на територіях, які постраждали від війни. Софія нагадує, що навіть найменші прояви турботи допомагають відбудовувати те, що було втрачено. Через відновлення довкілля, співчуття та надію Софія прагне показати: зцілюючи Землю, ми також допомагаємо громадам повертати віру в майбутнє», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, українка Ксенія Лугиня перемогла на міжнародному конкурсі Miss Europe Continental Pageant 2026 у Барселоні. На сцені у Барселоні Ксенія Лугиня дефілювала в різних образах, серед яких був і традиційний український одяг.  Дівчина обійшла номінанток із 35 країн та розповіла історію своєї перемоги.

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Теги: конкурс мода конкурс краси українці за кордоном

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