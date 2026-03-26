Ірина Білик згадала екскоханого Дікусара та зробила неочікуваний крок

Ірина Білик та Дмитро Дікусар почали стосунки після участі в шоу «Танці з зірками»

Народна артистка Ірина Білик згадала про свого колишнього партнера танцюриста Дмитра Дікусара, який служить в ЗСУ. Співачка зробила неочікуваний крок заради свого екскоханого на проєкті «Вгадай мелодію». Про це пише «Главком» із посиланням на Оboz.ua.

Під час шоу Ірина Білик виграла грошовий приз. За правилами шоу переможець має обрати, якому військовому підрозділу або фонду він його віддасть. Тож ведучий проєкту Михайло Хома, відомий як Дзідзьо, запитав народну артистку, кому вона хоче передати кошти. На це Ірина Білик відповіла, що хоче віддати приз підрозділу, де служить її колишній партнер танцюрист Дмитро Дікусар.

Ірина Білик та Дмитро Дикусар розійшлися у 2010 році фото з відкритих джерел

Зокрема, про Дікусара Білик заговорила, згадуючи своїх «коханих». «Ти знаєш, у мене частіше запитують про моїх коханих, тому я хочу перерахувати всі гроші підрозділу, в якому служить Дмитро Дікусар», – сказала співачка.

Ірина Білик та Дмитро Дікусар почали з'являтися на публіці разом після участі в проєкті «Танці з зірками». У другому сезоні шоу Ірина Білик та Дмитро Дікусар танцювали разом. Зіркова пара навіть планувала весілля, але у 2010 році вони розійшлися.

Ірина Білик була у парі з Дмитром Дікусаром на шоу «Танці з зірками» фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Дмитро Дікусар поповнив лави ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення та став на захист України. 24 жовтня 2025 року Дмитро Дікусар відзначив своє 40-ліття. У цей день, вперше за тривалий час, військовий з’явився у соцмережах. Він поділився у блозі своїми думками щодо дня народження та розповів, що йому довелося пережити за час служби.

До слова, попдіва українського шоу-бізнесу Ірина Білик на шоу «Танці з зірками» виконала свій хіт «Нас немає». Компанію їй склали аж два екскоханих: Дмитро Дікусар та Дмитро Коляденко. Акомпанував Ірині на піаніно особисто її колишній коханий Дмитро Коляденко. Ще однією родзинкою номера стала участь у ньому Дмитра Дікусара, ще одного колишнього коханого співачки.