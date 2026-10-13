Микола Боклан святкує 63-річчя. Найцікавіші ролі актора
Микола Боклан 20 років свого життя присвятив сцені Київського академічного театру драми і комедії
Сьогодні, 13 жовтня, народний артист України, актор театру, кіно та дубляжу Микола Боклан святкує 63-річчя. Він здобув популярність у 1990-х роках та зіграв у десятках фільмів і телесеріалів. «Главком» розповів про найцікавіші ролі актора в кіно й театрі, та його творчий шлях.
Зміст
- Біографія та освіта Миколи Боклана
- Шлях та ролі в театрах столиці
- Найвідоміші ролі Миколи Боклана у кіно
- Нагороди та звання
Біографія та освіта Миколи Боклана
Микола Боклан народився 13 жовтня 1963 року у Києві. Актор відомий за ролями у стрічках «Свати-5», «Чорна рада», «Богдан-Зиновій Хмельницький», «Тіні незабутих предків», а також серіалом «Коли ми вдома», де він зіграв разом зі своїм рідним молодшим братом, народним артистом Станіславом Бокланом.
Микола Боклан після закінчення школи вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, де навчався на курсі Бориса Ставицького. У 1988 році він завершив навчання та розпочав працювати за фахом, виступаючи у театрах Києва.
Шлях та ролі в театрах столиці
Микола Боклан починав свій акторський шлях у Київському академічному Молодому театрі, де грав у виставах «Войцек» та «День кохання, день свободи». У 1997 році артист долучився до трупи Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Сцені цього театру Боклан віддав рівно 20 років свого життя.
У театральному доробку Миколи Боклана – ролі в постановках за класичними творами української та світової літератури. Зокрема, він грав Вронського у виставі «Анна Кареніна», Лопахіна у «Вишневому саду», Сірано де Бержерака в однойменній п’єсі та віконта де Вальмона в «Небезпечних стосунках».
Ролі в театрі
- «Войцек» – вистава за п’єсою Георга Бюхнера.
- «День кохання, день свободи» – вистава за твором Гюґо Клауса.
- «Анна Кареніна» – Вронський.
- «Ой, не ходи, Грицю…» – Парубок.
- «Багато галасу в Парижі» – Сбрігані.
- «Глядачі на виставу не допускаються!» – Філіп Брент, Шейх і Фредерік Феллоуз.
- «Любов часів Людовіка» – Жорж Данден.
- «Комедія про принадність гріха» – Сіро.
- «Наше містечко» – доктор Гіббс.
- «Вишневий сад» – Лопахін.
- «Сірано де Бержерак» – Сірано де Бержерак.
- «26 кімнат» – Орловський.
- «Небезпечні стосунки» – віконт де Вальмон.
- «Рожевий міст» – Деніел Джонсон.
- «Лоліта» – доктор Куїлті.
Із 2022 року Микола Боклан також почав займатися викладацькою діяльністю в Київському національному університеті культури і мистецтв.
Найвідоміші ролі Миколи Боклана у кіно
Перші ролі Миколи Боклана у кіно припали на 1980-ті роки. Тоді він грав у різних стрічках, як-от «Вавилон XX», «Два кроки до тиші», «Золото партії», «Кілька любовних історій», «Атентат – Осіннє вбивство в Мюнхені», «Острів любові», «Сьомий маршрут».
Також грав у фільмах «За двома зайцями», «Залізна сотня», «Жіноча інтуїція», «Богдан-Зиновій Хмельницький», «Свати-5», «Тіні незабутих предків», «Метелики», «Хайтарма», «Незламна» та інших.
Серед відомих ролей у сучасних фільмах та серіалах: «Гніздо горлиці», «Казка про гроші», «Жити заради кохання», «Не відпускай», «Подаруй мені щастя», «Акушерка» та «Аквамарин» та інші.
Нагороди та звання
Микола Боклан неодноразово ставав номінантом театральної премії «Київська пектораль». У 1998 році його номінували за найкраще виконання чоловічої ролі у виставі «День кохання, день свободи», у 2006 році – за виставу «Сірано де Бержерак». У 2010 році – за найкраще виконання чоловічої ролі першого або другого плану у виставі «Граємо Чонкіна», а у 2012 році – за найкраще виконання чоловічої ролі другого плану у виставі «Найвище благо на світі».
У 2017 році актор отримав національну кінопремію «Золота дзиґа» в номінації «Найкращий актор другого плану» за роль у фільмі «Гніздо горлиці». У 2008 році Миколі Боклану присвоїли звання заслуженого артиста України, а у 2021 році він отримав звання народного артиста України.
Нагадаємо, торік 12 січня свій 65-річний ювілей відзначив народний артист України Станіслав Боклан. Він народився 1960 року у Брусилові на Житомирщині. Закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, курс народного артиста України Бориса Ставицького. Після інституту працював у Донецькому обласному російському драматичному театрі (м. Маріуполь).
Коментарі — 0