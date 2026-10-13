Головна Скотч Кіно
search button user button menu button

Микола Боклан святкує 63-річчя. Найцікавіші ролі актора

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Микола Боклан є популярним актором українського кіно та театру
фото з відкритих джерел

Микола Боклан 20 років свого життя присвятив сцені Київського академічного театру драми і комедії

Сьогодні, 13 жовтня, народний артист України, актор театру, кіно та дубляжу Микола Боклан святкує 63-річчя. Він здобув популярність у 1990-х роках та зіграв у десятках фільмів і телесеріалів. «Главком» розповів про найцікавіші ролі актора в кіно й театрі, та його творчий шлях.

Зміст

Біографія та освіта Миколи Боклана

Микола Боклан є популярним актором українського кіно та театру
Микола Боклан є популярним актором українського кіно та театру
фото з відкритих джерел

Микола Боклан народився 13 жовтня 1963 року у Києві. Актор відомий за ролями у стрічках «Свати-5», «Чорна рада», «Богдан-Зиновій Хмельницький», «Тіні незабутих предків», а також серіалом «Коли ми вдома», де він зіграв разом зі своїм рідним молодшим братом, народним артистом Станіславом Бокланом.

Микола Боклан святкує 63-річчя. Найцікавіші ролі актора фото 1
фото з відкритих джерел

Микола Боклан після закінчення школи вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, де навчався на курсі Бориса Ставицького. У 1988 році він завершив навчання та розпочав працювати за фахом, виступаючи у театрах Києва.

Шлях та ролі в театрах столиці

Микола Боклан святкує 63-річчя
Микола Боклан святкує 63-річчя
фото з відкритих джерел

Микола Боклан починав свій акторський шлях у Київському академічному Молодому театрі, де грав у виставах «Войцек» та «День кохання, день свободи». У 1997 році артист долучився до трупи Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Сцені цього театру Боклан віддав рівно 20 років свого життя.

У театральному доробку Миколи Боклана – ролі в постановках за класичними творами української та світової літератури. Зокрема, він грав Вронського у виставі «Анна Кареніна», Лопахіна у «Вишневому саду», Сірано де Бержерака в однойменній п’єсі та віконта де Вальмона в «Небезпечних стосунках».

Ролі в театрі

Микола Боклан у молоді роки на зйомках стрічки
Микола Боклан у молоді роки на зйомках стрічки
фото з відкритих джерел
  • «Войцек» – вистава за п’єсою Георга Бюхнера.
  • «День кохання, день свободи» – вистава за твором Гюґо Клауса.
  • «Анна Кареніна» – Вронський.
  • «Ой, не ходи, Грицю…» – Парубок.
  • «Багато галасу в Парижі» – Сбрігані.
  • «Глядачі на виставу не допускаються!» – Філіп Брент, Шейх і Фредерік Феллоуз.
  • «Любов часів Людовіка» – Жорж Данден.
  • «Комедія про принадність гріха» – Сіро.
  • «Наше містечко» – доктор Гіббс.
  • «Вишневий сад» – Лопахін.
  • «Сірано де Бержерак» – Сірано де Бержерак.
  • «26 кімнат» – Орловський.
  • «Небезпечні стосунки» – віконт де Вальмон.
  • «Рожевий міст» – Деніел Джонсон.
  • «Лоліта» – доктор Куїлті.

Із 2022 року Микола Боклан також почав займатися викладацькою діяльністю в Київському національному університеті культури і мистецтв.

Найвідоміші ролі Миколи Боклана у кіно

Микола Боклан у фільмі «Два серця»
Микола Боклан у фільмі «Два серця»
фото з відкритих джерел

Перші ролі Миколи Боклана у кіно припали на 1980-ті роки. Тоді він грав у різних стрічках, як-от «Вавилон XX», «Два кроки до тиші», «Золото партії», «Кілька любовних історій», «Атентат – Осіннє вбивство в Мюнхені», «Острів любові», «Сьомий маршрут».

Микола Боклан у фільмі «Чорна рада»
Микола Боклан у фільмі «Чорна рада»
фото з відкритих джерел

Також грав у фільмах «За двома зайцями», «Залізна сотня», «Жіноча інтуїція», «Богдан-Зиновій Хмельницький», «Свати-5», «Тіні незабутих предків», «Метелики», «Хайтарма», «Незламна» та інших.

Микола Боклан у молоді роки
Микола Боклан у молоді роки
фото з відкритих джерел

Серед відомих ролей у сучасних фільмах та серіалах: «Гніздо горлиці», «Казка про гроші», «Жити заради кохання», «Не відпускай», «Подаруй мені щастя», «Акушерка» та «Аквамарин» та інші.

Нагороди та звання

Микола Боклан святкує 63-річчя. Найцікавіші ролі актора фото 2
фото з відкритих джерел

Микола Боклан неодноразово ставав номінантом театральної премії «Київська пектораль». У 1998 році його номінували за найкраще виконання чоловічої ролі у виставі «День кохання, день свободи», у 2006 році – за виставу «Сірано де Бержерак». У 2010 році – за найкраще виконання чоловічої ролі першого або другого плану у виставі «Граємо Чонкіна», а у 2012 році – за найкраще виконання чоловічої ролі другого плану у виставі «Найвище благо на світі».

У 2017 році актор отримав національну кінопремію «Золота дзиґа» в номінації «Найкращий актор другого плану» за роль у фільмі «Гніздо горлиці». У 2008 році Миколі Боклану присвоїли звання заслуженого артиста України, а у 2021 році він отримав звання народного артиста України.

Нагадаємо, торік 12 січня свій 65-річний ювілей відзначив народний артист України Станіслав Боклан. Він народився 1960 року у Брусилові на Житомирщині. Закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, курс народного артиста України Бориса Ставицького. Після інституту працював у Донецькому обласному російському драматичному театрі (м. Маріуполь).

Читайте також:

Теги: кіно театр день народження народний артист актор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ольга Сумська показала кадри зі зйомок серіалу «Роксолана» у Туреччині
Ольга Сумська підкорила мережу архівними фото зі зйомок у серіалі «Роксолана»
14 вересня, 09:51
Понад десять років вона була ведучою програм «Новини кіноекрану» та «Все про кіно», присвячених кінематографу
Тетяні Цимбал – 80: як легенда українського телебачення починала кар’єру
14 вересня, 14:11
Селена Гомес, Маколей Калкін і Бренда Сонг, Зендая показалися на церемонії «Еммі»
«Еммі» 2026. Огляд образів кінозірок з червоної доріжки (фото)
15 вересня, 19:21
Кінопрем'єри 17 вересня 2026 року
Українські «Родичі» та нова «Оселя зла». Кінопрем'єри тижня
16 вересня, 21:30
За словами Буданова, життя і служба генерала є прикладом найвищого професіоналізму
Буданов привітав таємничого генерала української розвідки (фото)
19 вересня, 16:50
Анатолій Говорадло розповів про виступи за Віктора Януковича
Відомий артист – прихильник Порошенка пояснив, чому виступав за... Януковича
28 вересня, 14:48
Кінопрем'єри 8 жовтня 2026 року
Боклан винайшов машину часу, а Честейн стала монстром. Головні кінопрем'єри тижня
7 жовтня, 22:30
Сьогодні Ярошу виповнилося 55 років
Дмитру Ярошу – 55: найцікавіше про життя командувача Української добровольчої армії
30 вересня, 11:38
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 3-4 жовтня
2 жовтня, 14:02

Кіно

Микола Боклан святкує 63-річчя. Найцікавіші ролі актора
Микола Боклан святкує 63-річчя. Найцікавіші ролі актора
Премʼєра серіалу «Аватар: Сім притулків»: історія відродження цивілізації
Премʼєра серіалу «Аватар: Сім притулків»: історія відродження цивілізації
Боклан винайшов машину часу, а Честейн стала монстром. Головні кінопрем'єри тижня
Боклан винайшов машину часу, а Честейн стала монстром. Головні кінопрем'єри тижня
Найстарша лауреатка Оскару. Померла 102-річна голлівудська акторка Ева Мері Сейнт (фото)
Найстарша лауреатка Оскару. Померла 102-річна голлівудська акторка Ева Мері Сейнт (фото)
Премʼєра екранізації культового роману Стівена Кінга «Керрі»: дата виходу та головні герої серіалу
Премʼєра екранізації культового роману Стівена Кінга «Керрі»: дата виходу та головні герої серіалу
В Україні розпочалися зйомки документального фільму про вбивство Ірини Фаріон
В Україні розпочалися зйомки документального фільму про вбивство Ірини Фаріон

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
264K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
84K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Сьогодні, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
Вчора, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Вчора, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
11 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua