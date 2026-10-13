Микола Боклан святкує 63-річчя. Найцікавіші ролі актора

Микола Боклан 20 років свого життя присвятив сцені Київського академічного театру драми і комедії

Сьогодні, 13 жовтня, народний артист України, актор театру, кіно та дубляжу Микола Боклан святкує 63-річчя. Він здобув популярність у 1990-х роках та зіграв у десятках фільмів і телесеріалів. «Главком» розповів про найцікавіші ролі актора в кіно й театрі, та його творчий шлях.

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Біографія та освіта Миколи Боклана

Микола Боклан є популярним актором українського кіно та театру фото з відкритих джерел

Микола Боклан народився 13 жовтня 1963 року у Києві. Актор відомий за ролями у стрічках «Свати-5», «Чорна рада», «Богдан-Зиновій Хмельницький», «Тіні незабутих предків», а також серіалом «Коли ми вдома», де він зіграв разом зі своїм рідним молодшим братом, народним артистом Станіславом Бокланом.

фото з відкритих джерел

Микола Боклан після закінчення школи вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, де навчався на курсі Бориса Ставицького. У 1988 році він завершив навчання та розпочав працювати за фахом, виступаючи у театрах Києва.

Шлях та ролі в театрах столиці

Микола Боклан святкує 63-річчя фото з відкритих джерел

Микола Боклан починав свій акторський шлях у Київському академічному Молодому театрі, де грав у виставах «Войцек» та «День кохання, день свободи». У 1997 році артист долучився до трупи Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Сцені цього театру Боклан віддав рівно 20 років свого життя.

У театральному доробку Миколи Боклана – ролі в постановках за класичними творами української та світової літератури. Зокрема, він грав Вронського у виставі «Анна Кареніна», Лопахіна у «Вишневому саду», Сірано де Бержерака в однойменній п’єсі та віконта де Вальмона в «Небезпечних стосунках».

Ролі в театрі

Микола Боклан у молоді роки на зйомках стрічки фото з відкритих джерел

«Войцек» – вистава за п’єсою Георга Бюхнера.

«День кохання, день свободи» – вистава за твором Гюґо Клауса.

«Анна Кареніна» – Вронський.

«Ой, не ходи, Грицю…» – Парубок.

«Багато галасу в Парижі» – Сбрігані.

«Глядачі на виставу не допускаються!» – Філіп Брент, Шейх і Фредерік Феллоуз.

«Любов часів Людовіка» – Жорж Данден.

«Комедія про принадність гріха» – Сіро.

«Наше містечко» – доктор Гіббс.

«Вишневий сад» – Лопахін.

«Сірано де Бержерак» – Сірано де Бержерак.

«26 кімнат» – Орловський.

«Небезпечні стосунки» – віконт де Вальмон.

«Рожевий міст» – Деніел Джонсон.

«Лоліта» – доктор Куїлті.

Із 2022 року Микола Боклан також почав займатися викладацькою діяльністю в Київському національному університеті культури і мистецтв.

Найвідоміші ролі Миколи Боклана у кіно

Микола Боклан у фільмі «Два серця» фото з відкритих джерел

Перші ролі Миколи Боклана у кіно припали на 1980-ті роки. Тоді він грав у різних стрічках, як-от «Вавилон XX», «Два кроки до тиші», «Золото партії», «Кілька любовних історій», «Атентат – Осіннє вбивство в Мюнхені», «Острів любові», «Сьомий маршрут».

Микола Боклан у фільмі «Чорна рада» фото з відкритих джерел

Також грав у фільмах «За двома зайцями», «Залізна сотня», «Жіноча інтуїція», «Богдан-Зиновій Хмельницький», «Свати-5», «Тіні незабутих предків», «Метелики», «Хайтарма», «Незламна» та інших.

Микола Боклан у молоді роки фото з відкритих джерел

Серед відомих ролей у сучасних фільмах та серіалах: «Гніздо горлиці», «Казка про гроші», «Жити заради кохання», «Не відпускай», «Подаруй мені щастя», «Акушерка» та «Аквамарин» та інші.

Нагороди та звання

фото з відкритих джерел

Микола Боклан неодноразово ставав номінантом театральної премії «Київська пектораль». У 1998 році його номінували за найкраще виконання чоловічої ролі у виставі «День кохання, день свободи», у 2006 році – за виставу «Сірано де Бержерак». У 2010 році – за найкраще виконання чоловічої ролі першого або другого плану у виставі «Граємо Чонкіна», а у 2012 році – за найкраще виконання чоловічої ролі другого плану у виставі «Найвище благо на світі».

У 2017 році актор отримав національну кінопремію «Золота дзиґа» в номінації «Найкращий актор другого плану» за роль у фільмі «Гніздо горлиці». У 2008 році Миколі Боклану присвоїли звання заслуженого артиста України, а у 2021 році він отримав звання народного артиста України.

Нагадаємо, торік 12 січня свій 65-річний ювілей відзначив народний артист України Станіслав Боклан. Він народився 1960 року у Брусилові на Житомирщині. Закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, курс народного артиста України Бориса Ставицького. Після інституту працював у Донецькому обласному російському драматичному театрі (м. Маріуполь).