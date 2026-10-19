Фіналіст «МастерШефу» Віктор Перехрест попри поранення врятував побратима

Віктор Перехрест служить у лавах ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення

Фіналіст четвертого сезону «МастерШеф» Віктор Перехрест отримав поранення на фронті. Попри це військовий врятував життя побратиму. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Сил територіальної оборони ЗСУ.

Віктор Перехрест став свідком того, як окупанти уразили групу українських військових. Тоді ж він вирушив на допомогу побратимам та допоміг військовому з позивним Аматі. «Ризикуючи життям, він дістався до них і надав медичну допомогу військовому з позивним «Аматі». «Аматі» після цього зміг знайти місце, щоб сховатися від ворожих дронів і чекати зручного моменту для евакуації. Через деякий час Віктор сам теж отримав поранення», – йдеться у дописі

Віктор Перехрест був фіналістом четвертого сезону шоу «МастерШеф» фото з відкритих джерел

Попри поранення воїн повернувся до свого побратима Аматі, щоб принести йому води. Так Віктор Перехрест допоміг ще двом пораненим військовим та Аматі евакуюватися. «Відстань більше 10 км зайняла дві доби – але всі залишились живими. Зараз і Віктор, і «Аматі» проходять лікування. Про цей випадок військовий каже: «Вдача посміхається підготовленим», – розповіли в Силах оборони.

фото з відкритих джерел

Віктор Перехрест чотири роки перебуває на захисті країни. Він служить у лавах 101-ї окремої бригади Сил ТрО ЗС України. Він має позивний Пальто. Як розповіли в Силах оборони, фіналіст «МастерШефу» за можливості користується своїми кулінарними навичками та готує для побратимів домашні вареники й чебуреки.

До слова, в Україні судять військовослужбовицю, яку підозрюють в ухиленні від служби під виглядом лікування. За даними слідства, під час нібито перебування у стаціонарі вона фактично брала участь у зйомках кулінарного шоу «МастерШеф».