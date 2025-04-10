РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня

Росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі

Посолка США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку, хоча держсекретар Марко Рубіо хотів залишити її

Російські дрони тепер можуть розкидати вибухонебезпечні предмети – МВС. Росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі. Росія атакувала Житомирщину: дрон влучив у багатоповерхівку. Посолка США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку – медіа. Генштаб прокоментував розмови щодо переведення Сухаревського. Гучний скандал у КМВА: звільнення Поворозника обернулося словесною дуеллю з Ткаченком.

«Главком» зібрав найактуальніші новин за 10 квітня, аби ви були в курсі подій.

Росія атакувала Житомирщину: дрон влучив у багатоповерхівку

Росія атакувала місто Озерне Житомирської області. Дрон влучив у багатоповерхівку. Пошкоджень зазнали щонайменше пʼять будинків.

«Нажаль, одна людина загинула, наразі відомо про пʼять постраждалих, серед них дитина 2011 року народження. Постраждалі знаходяться в лікарнях області», – заявили в ОВА.

На місці подій працюють рятувальники, оперативно-слідча група. На території громади розгортається приміщення для обігріву та надання допомоги.

Росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі

Росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі. Як передає «Главком», про це повідомив мер міста Борис Філатов.

«Влупили ракетою по складу серветок і памперсів. Тому так сильно горить. Ніяких «офіцерів НАТО» і «найманців». Це – терор. Нічим неприкритий терор... Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках», – написав Борис Філатов.

У Дніпропетровській прокуратурі додали, що вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що є постраждалі, загинув 42-річний чоловік.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку – медіа

Посолка США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку, хоча держсекретар Марко Рубіо хотів залишити її. Як передає «Главком», про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, Брінк вже зробила прощальні дзвінки колегам, а заяву про відставку подала ще в січні, після інавгурації президента Дональда Трампа, в рамках стандартної ротації. Проте Рубіо мав намір залишити Брінк на посаді, тому тоді відхилив її заяву.

Наміри посолки також повідомив представник Державного департаменту США у коментарі Суспільному.

Російські дрони тепер можуть розкидати вибухонебезпечні предмети – МВС

Російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Такі дрони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни.

«Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Обов’язково попередьте близьких», – наголосили в МВС.

Генштаб прокоментував розмови щодо переведення Сухаревського

Інформація щодо начебто переміщення Вадима Сухаревського на іншу посаду в ЗСУ не відповідає дійсності. Як передає «Главком», про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

Там пояснили, що у процесі формування організаційного ядра та подальшого призначення керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом, зокрема, й кандидатура полковника Вадима Сухаревського.

Гучний скандал у КМВА: звільнення Поворозника обернулося словесною дуеллю з Ткаченком

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко скасував розпорядження свого попередника, Миколи Жирнова, яке стосувалося покладення виконання обов’язків першого заступника голови КМВА на Миколу Поворозника. Водночас це рішення не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови КМДА. Микола Поворозник відреагував на розпорядження Тимура Ткаченка і подякував йому «за привітання з Днем народження». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка, Миколи Поворозника та повідомлення КМДА.