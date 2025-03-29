Міністр оборони США брав з собою дружину на важливі секретні зустрічі – WSJ

Глава Пентагону Піт Гегсет та його дружина Дженіфер у Конгресі США

Дружина Піта Гегсета не є співробітником Міністерства оборони, але потрапила на таємні переговори з союзниками

Очільник Пентагону Піт Гегсет приводив свою дружину Дженіфер Гегсет, на зустрічі з військовими посадовцями, на яких обговорювалася конфіденційна інформація. Як інформує «Главком», про це пише Wall Street Journal, покликаючись на власні джерела.

Одна з таких зустрічей відбувалася 6 березня, коли Гегсет зустрівся з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Їхня розмова відбувалася на наступний день після того, як США заявили про зупинку обміну розвідданими з Україною.

Як пише WSJ, міністри можуть запросити будь-кого на зустріч з іноземними колегами, але списки учасників зазвичай ретельно обмежуються тими, кому це необхідно, і, як правило, очікується, що учасники матимуть допуск до секретної інформації. Однак, продовжує видання, Дженіфер Гегсет не входить до такого кола людей.

Окрім цього, дружина глави Пентагону була присутня на зустрічі у штаб-квартирі Організації Північноатлантичного договору в Брюсселі, де представники оборонних відомств країн-членів Альянсу обговорювали свою підтримку України.

Як пише WSJ, дехто на цій зустрічі не знав, хто така Дженіфер Гегсет і чому вона присутня на цій зустрічі, однак тоді посадовці продовжили свою роботу, не висловлюючи зауважень.

Зауважимо, що інформація про це з’явилася на тлі скандалу у США через витік секретних даних через месенджер Signal. Видання Atlantic повідомило, що його журналіста Джеффрі Ґолдберга випадково додали до чату членів команди президента США в месенджері Signal.

Зокрема, журналіст став свідком обговорення ударів по позиціях єменських хуситів. Тоді він дізнався, о котрій годині американські військові завдадуть удару, яке озброєння застосують та які саме цілі планують уразити.

Раніше повідомлялося, що скандал із листуванням у месенджері Signal може призвести до звільнення радника з нацбезпеки Дональда Трампа.