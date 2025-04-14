«Мені байдуже». Блогерка обурила мережу цинічною реакцією на трагедію в Сумах

Блогерка з Вінниччини заявила: На мене війна не впливає, що мені війна? Мені ж байдуже

TikTok-блогерка Діана Поліщук з Вінницької області обурила мережу висловлюваннями про війну та трагедію в Сумах. Відео заяв блогерки поширюють місцеві пабліки, інформує «Главком».

У прямому ефірі Діана Поліщук заявила, що війна жодним чином не впливає на її життя, а єдине, що її турбує – аби чоловіка не забрали до війська. На новину про загиблих у Сумах дівчина відреагувала байдужим: «І що? В мене все добре».

«Мені воно байдуже»: блогерка з Вінниччини заявила, що війна її не стосується і не впливає на її життя

Єдине, що її турбує - аби працівники ТЦК не забрали її чоловіка. pic.twitter.com/H1vJH3Df8P — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 14, 2025

«На мене війна не впливає, що мені війна? Мені ж байдуже. Мене тільки одне, щоб ТЦК не було, бо у мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені і ТЦК було б байдуже», – йдеться у заяві.

Заяви блогерки обурили користувачів соцмереж.

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Зауважимо, що Діана Поліщук живе у селі Юрківці Вінницькій області. Її відео, які часто мають провокаційний та абсурдний характер, привернули значну увагу аудиторії. Блогерка відома своїми стрімами, під час яких збирає великі суми донатів – від 100 до 200 тис. грн – на реалізацію власних бажань. У TikTok на профіль Діани Поліщук підписано понад 159 тис. користувачів.

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Раніше TikTok-блогерка Діана Поліщук з Вінниччини стала власницею нового автомобіля. Однак ця покупка викликала жваві дискусії серед користувачів соцмереж. Річ у тому, що кошти на авто вона зібрала завдяки донатам своїх підписників.