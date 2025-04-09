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Віцепрезидент США потрапив у скандал через висловлювання про китайців

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Віцепрезидент США потрапив у скандал через висловлювання про китайців
Венс: Ми позичаємо гроші у китайських селян, аби купувати товари, які ці селяни ж і виготовляють
фото: The White house/Facebook

Речник МЗС Китаю Лін Цзянь назвав слова Джей Ді Венса «дивними й прикрими»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс потрапив під шквал критики з боку Китаю через свої суперечливі висловлювання про «китайських селян». Його слова, озвучені в етері Fox News, викликали хвилю обурення в китайському медіапросторі, повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Венс намагався захистити митну політику Дональда Трампа, яка, за його словами, спрямована проти «глобалістичної економіки», що, на його думку, завдає шкоди США.

«Що дала глобалістична економіка Сполученим Штатам? По суті, вона базується на двох засадах: ми беремо в борг великі кошти, щоб купувати речі, які інші країни виготовляють для нас. Простіше кажучи – ми позичаємо гроші у китайських селян, аби купувати товари, які ці селяни ж і виготовляють», – сказав Венс.

Таке формулювання викликало різку реакцію в Китаї. Речник Міністерства закордонних справ КНР Лін Цзянь назвав заяву «дивною й прикрою», зазначивши, що вона є проявом невігластва та зневаги.

Висловлювання Венса активно обговорюються в китайських соцмережах. Колишній головред державного таблоїду Global Times Ху Сіцзінь зауважив:

«Цей справжній «селянин» із сільської Америки, схоже, не здатен бачити ширше. Багато людей закликають його приїхати й на власні очі побачити сучасний Китай».

Пов’язаний із виступом віцепрезидента хештег швидко набрав популярність у китайській соцмережі Weibo, ставши найбільш обговорюваною темою вечора в понеділок і зібравши 140 млн переглядів до вівторка.

Користувачі соцмереж не стримували критики:

«Ось справжнє обличчя Америки – зарозуміле та грубе, як завжди», – написав один з них.

«Може, ми й «селяни», але маємо найшвидшу у світі залізницю, передові логістичні системи, технології в галузі ШІ, автопілотів і дронів. Хіба це не вражає?» – зазначив інший.

Деякі користувачі також звернули увагу на іронію висловлювань Венса, зважаючи на його власне походження. У своїй книзі «Сільська елегія» він відверто писав про складне дитинство, зокрема про бідність та залежність матері від наркотиків.

До речі, у п’ятницю, 4 квітня, у Білому домі відбулася церемонія на честь 10-річчя тверезого життя матері віцепрезидента США Джей Ді Венса – Беверлі Ейкінс. Про це повідомляє «Главком».

На заході, організованому за участі родини та друзів, Беверлі вручили символічний медальйон, який символізує десятиліття її одужання після тривалої боротьби з наркотичною та алкогольною залежністю.

Під час виступу на церемонії Джей Ді Венс висловив вдячність матері за її силу та відданість боротьбі із залежністю:

«Я з гордістю можу сказати, що сьогодні тут моя мама, яка вже 10 років не вживає наркотики. Я люблю тебе, мамо», – сказав він.

Також нагадаємо, що у США набули чинності додаткові мита у 50%, які президент Дональд Трамп погрожував накласти на китайські товари. Тобто тепер Китай обкладений 104% митом. Як передає «Главком», про це пише кореспондент Fox News Едвард Лоуренс з посиланням на слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

Прессекретарка заявила, що тарифи у розмірі 104% набули чинності опівдні за східним часом, оскільки Китай не скасував свої заходи у відповідь.

Теги: Китай скандал Джей Ді Венс

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