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Допитано понад 300 свідків. Нові деталі «секс-скандалу» щодо викладача Білоуса

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Допитано понад 300 свідків. Нові деталі «секс-скандалу» щодо викладача Білоуса
На початку року в Україні прокотилася хвиля скандалів інтимного характеру, у яких опинилися відомі театральні діячі
фото з відкритих джерел

Другий місяць правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактами «Сексуальне насильство»

Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.

Як повідомив «Главкому» начальник відділу Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Сторожук у відповіді на запит, слідство допитало 336 свідків.

Станом на 26 березня, до Шевченківського управління поліції надійшло три заяви адвоката в інтересах постраждалих осіб щодо вчинення стосовно них неправомірних дій окремими працівниками Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Перевірку вищезазначених фактів правоохоронці проводять у рамках кримінального провадження за ч.2 статті 153 Кримінального кодексу («Сексуальне насильство, вчинене повторно»), яке зареєстровано 10 лютого 2025 року.

Допитано понад 300 свідків. Нові деталі «секс-скандалу» щодо викладача Білоуса фото 1
Допитано понад 300 свідків. Нові деталі «секс-скандалу» щодо викладача Білоуса фото 2

«З урахуванням положень статті 222 КПК України щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, надати більш детальні відомості по вказаному кримінальному провадження неможливо», – сказано у відповіді Головного слідчого управління Нацполіції.

Крім цього, у публікації «Главкома» йдеться, що університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого також проводить службову перевірку стосовно викладача Андрія Білоуса. Він другий місяць відсторонений від роботи і не отримує зарплати. Також у виші додали, що троє із чотирьох скаржниць… відкликали з поліції свої заяви проти викладача. 

Як відомо, на початку року в Україні прокотилася хвиля скандалів інтимного характеру. Публічно було звинувачено, окрім Андрія Білоуса, ще одного викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, Заслуженого діяча мистецтв України Юрія Висоцького; режисера і театрального педагога Олександра Балабана і викладача Київського національного університету технологій і дизайну Льва Сомова.

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Теги: театр скандал інтим Київ Андрій Білоус поліція

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Кримінал

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