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Джамала заспівала разом із синами на сцені Національної опери в Києві (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Співачка Джамала має двох синів Емір-Рахмана і Селіма-Гірая
фото: Іnstagram/amalajaaa

Джамала показала кадри зі спільного виступу із синами

Українська співачка Джамала вперше виступила на одній сцені зі своїми синами. Діти артистки дебютували на сцені Національної опери в Києві під час церемонії премії для вчителів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис артистки.

Джамала виступила із хором музичної школи в Києві, до складу якого входять її сини, Емір-Рахман і Селім-Гірай. Вони вперше заспівали на великій сцені. За словами зіркової мами, вона також вперше виступила на сцені зі своїми дітьми.

Джамала заспівала разом із синами
Джамала заспівала разом із синами
фото: Іnstagram/amalajaaa

«Я вперше співала разом зі своїми дітьми – з хором 10-ї музичної школи, до складу якого входять мої сини, Емір і Селім. Для них це був справжній дебют: Оперний театр, великий оркестр, така складна пісня. І я дуже щаслива, що ми це зробили разом. Для мене велике щастя і велика честь співати для найкращих вчителів країни. Дякую всім, хто вчив мене. І дякую всім, хто сьогодні вчить наших дітей в таких надскладних умовах. З днем учителя, рідні!» – зазначила співачка.

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Разом із синами та хором Джамала виконала пісню «Вчителька моя». Зі сцени після виступу співачка представила своїх синів. «З моїми дітьми. Школа номер десять. Вони всі мої, але сьогодні є два, яких я народила», – сказала артистка та привітала вчителів зі святом. На це зал відреагував оплесками.

Співачка Джамала має двох синів Емір-Рахмана і Селіма-Гірая
Співачка Джамала має двох синів Емір-Рахмана і Селіма-Гірая
фото: Іnstagram/amalajaaa

«Направду, ще один день у неймовірну скарбничку моєї творчості. День, коли мої діти співали зі мною. Плакала всередині, згадуючи всіх моїх найкращих учителів, яких уже немає поруч. І навіть у такі важкі часи ми все одно намагаємося світити», – додала Джамала у дописі про виступ своїх синів.

Нагадаємо, українська співачка Джамала виконала різдвяну композицію «Щедрик». Акомпанував їй старший син Емір-Рахман, це відео підкорило мережу. До слова, Джамала та її чоловік Сеїт Бекір Сулейманов виховують трьох синів: у березні 2018 року у них народився первісток Емір-Рахман, у червні 2020 року – Селім-Гірай, а у травні 2024 року – Алім Сеїт-Бекір.

Як писав Главком, в Україні вдесяте відзначили найкращих педагогів країни в межах премії Global Teacher Prize Ukraine. Головною переможницею ювілейного сезону стала Світлана Меркулова – учителька англійської мови з Ірпеня, яка, окрім викладання, навчає колег методам емоційної підтримки дітей. 

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Теги: Джамала діти сім'я концерт син

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