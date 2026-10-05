Джамала заспівала разом із синами на сцені Національної опери в Києві (відео)

Джамала показала кадри зі спільного виступу із синами

Українська співачка Джамала вперше виступила на одній сцені зі своїми синами. Діти артистки дебютували на сцені Національної опери в Києві під час церемонії премії для вчителів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис артистки.

Джамала виступила із хором музичної школи в Києві, до складу якого входять її сини, Емір-Рахман і Селім-Гірай. Вони вперше заспівали на великій сцені. За словами зіркової мами, вона також вперше виступила на сцені зі своїми дітьми.

Джамала заспівала разом із синами фото: Іnstagram/amalajaaa

«Я вперше співала разом зі своїми дітьми – з хором 10-ї музичної школи, до складу якого входять мої сини, Емір і Селім. Для них це був справжній дебют: Оперний театр, великий оркестр, така складна пісня. І я дуже щаслива, що ми це зробили разом. Для мене велике щастя і велика честь співати для найкращих вчителів країни. Дякую всім, хто вчив мене. І дякую всім, хто сьогодні вчить наших дітей в таких надскладних умовах. З днем учителя, рідні!» – зазначила співачка.



Разом із синами та хором Джамала виконала пісню «Вчителька моя». Зі сцени після виступу співачка представила своїх синів. «З моїми дітьми. Школа номер десять. Вони всі мої, але сьогодні є два, яких я народила», – сказала артистка та привітала вчителів зі святом. На це зал відреагував оплесками.

Співачка Джамала має двох синів Емір-Рахмана і Селіма-Гірая фото: Іnstagram/amalajaaa

«Направду, ще один день у неймовірну скарбничку моєї творчості. День, коли мої діти співали зі мною. Плакала всередині, згадуючи всіх моїх найкращих учителів, яких уже немає поруч. І навіть у такі важкі часи ми все одно намагаємося світити», – додала Джамала у дописі про виступ своїх синів.

Нагадаємо, українська співачка Джамала виконала різдвяну композицію «Щедрик». Акомпанував їй старший син Емір-Рахман, це відео підкорило мережу. До слова, Джамала та її чоловік Сеїт Бекір Сулейманов виховують трьох синів: у березні 2018 року у них народився первісток Емір-Рахман, у червні 2020 року – Селім-Гірай, а у травні 2024 року – Алім Сеїт-Бекір.

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