Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Злата Огнєвіч вберегла юну шанувальницю від російської атаки (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Піділітка поспішала на зустріч зі Златою Огнєвіч в день, коли росіяни атакували столицю
фото: Тhreads/avrora_astra_star

28 вересня росіяни вдарили по медичному центру «Добробут» у Києві

Юна шанувальниця української співачки Злати Огнєвіч врятувалася від російського обстрілу завдяки виступу артистки. Підлітка поспішала на зустріч із зіркою, тому змінила свій звичний маршрут. Про це дівчина розповіла у соцмережі Тhreads, пише «Главком».

28 вересня росіяни влучили по медичному центру «Добробут» у Києві. Саме в той день фанатка Злати Огнєвіч, автора з мамою вийшла раніше, ніж зазвичай, щоб встигнути на її виступ.

Тож, за словами дівчинки, завдяки співачці вона не опинилася на місці удару. «Мого сьогоднішнього ангела звуть Злата … Цього тижня я навчаюсь на онлайні, тому ходжу з мамою на роботу. Зазвичай з роботи ми виходимо о 15, але сьогодні ми пішли раніше, тому що поспішали на зустріч зі Златою Огнєвіч», – розповіла вона.

Злата Огнєвіч вберегла юну шанувальницю від російської атаки (фото) фото 1
фото: скриншот Threads

Авторка допису також подякувала Златі Огнєвіч та закликала інших дослухатися до своїх ангелів-охоронців. «А потім трапилось це... Біля маминої роботи, саме там, де ми в цей час йдемо додому. Дякую, Злато, що повела іншим шляхом в інший час. Бережіть себе і слухайтесь своїх ангелів», – додала підлітка.

Злата Огнєвіч вберегла юну шанувальницю від російської атаки (фото) фото 2
фото: скриншот Threads

На допис дівчинки відреагувала сама артистка. «Як же хочеться зберегти усіх», – відповіла вона.

Нагадаємо, 28 вересня російський дрон влучив у медичний центр «Добробут» на вулиці Антоновича у Києві. Вибуховою хвилею вибило вікна з першого по третій поверхи та пошкодило медичне обладнання.

Також повідомлялося, після російської атаки 28 вересня на медичний центр «Добробут» на вулиці Антоновича у Києві одна з постраждалих досі перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Її стан тяжкий, але стабільний. Загалом унаслідок атаки постраждали 10 людей. Дев'ятеро з них уже перебувають удома. У медичній мережі зазначили, що залишаються з постраждалими на зв'язку та за потреби продовжують надавати їм допомогу.

Читайте також:

Теги: Київ діти обстріл співачка Злата Огнєвіч

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руйнування в Національному університету харчових технологій внаслідок атаки РФ
Удар по університету в центрі Києва: міністр освіти показав наслідки (фото)
2 вересня, 14:18
У столиці триває шоста тривога від початку доби
У Києві чутно вибухи, працює ППО
3 вересня, 16:20
Російські дрони атакували тютюнову фабрику у Прилуках
Росія атакувала фабрику-виробника сигарет Kent, Lucky Strike та «Прилуки»
7 вересня, 13:52
У Києві працює ППО
У Києві пролунали вибухи, на столицю заходять нові безпілотники
20 вересня, 13:26
Російський безпілотник влучив у житловий будинок біля посольства Ізраїлю
Ізраїль відреагував на загибель свого громадянина від російського дрона
25 вересня, 16:49
Ольга Сумська зі своєю донькою, акторкою Антоніною Паперною
Ольга Сумська поділилася спогадами про дитинство доньки, яка мешкає в РФ (фото)
29 вересня, 10:42
Пожежа після влучання дрона у ринок «Залізничний». 23 вересня 2026 року
Росія пошкодила культовий ринок «Шайба»: чим відома споруда
23 вересня, 17:56
Медична інформаційна служба прийматиме від киян пропозиції, подяки або скарги щодо роботи медзакладів столиці
У Києві запрацює нова Медична інформаційна служба
29 вересня, 20:00
Графіки відключень повертаються, термінове засідання ОБСЄ та інцидент на борту Flydubai. Головне за 30 вересня 2026
Графіки відключень повертаються, термінове засідання ОБСЄ та інцидент на борту Flydubai. Головне за 30 вересня 2026
Вчора, 21:00

Шоу-біз

Злата Огнєвіч вберегла юну шанувальницю від російської атаки (фото)
Злата Огнєвіч вберегла юну шанувальницю від російської атаки (фото)
Соломія Вітвіцька зворушливо привітала чоловіка-воїна з Днем захисника України (фото)
Соломія Вітвіцька зворушливо привітала чоловіка-воїна з Днем захисника України (фото)
Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ
Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ
Голлівудський актор Джим Керрі таємно одружився – ЗМІ
Голлівудський актор Джим Керрі таємно одружився – ЗМІ
«Наче у фільмі жахів». Римма Зюбіна емоційно висловилася про життя у Києві
«Наче у фільмі жахів». Римма Зюбіна емоційно висловилася про життя у Києві
У прозорих сукнях без спіднього. Зірки показалися на Тижні моди у відвертих образах (фото)
У прозорих сукнях без спіднього. Зірки показалися на Тижні моди у відвертих образах (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Сьогодні, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua