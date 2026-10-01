Злата Огнєвіч вберегла юну шанувальницю від російської атаки (фото)

Піділітка поспішала на зустріч зі Златою Огнєвіч в день, коли росіяни атакували столицю

28 вересня росіяни вдарили по медичному центру «Добробут» у Києві

Юна шанувальниця української співачки Злати Огнєвіч врятувалася від російського обстрілу завдяки виступу артистки. Підлітка поспішала на зустріч із зіркою, тому змінила свій звичний маршрут. Про це дівчина розповіла у соцмережі Тhreads, пише «Главком».

28 вересня росіяни влучили по медичному центру «Добробут» у Києві. Саме в той день фанатка Злати Огнєвіч, автора з мамою вийшла раніше, ніж зазвичай, щоб встигнути на її виступ.

Тож, за словами дівчинки, завдяки співачці вона не опинилася на місці удару. «Мого сьогоднішнього ангела звуть Злата … Цього тижня я навчаюсь на онлайні, тому ходжу з мамою на роботу. Зазвичай з роботи ми виходимо о 15, але сьогодні ми пішли раніше, тому що поспішали на зустріч зі Златою Огнєвіч», – розповіла вона.

фото: скриншот Threads

Авторка допису також подякувала Златі Огнєвіч та закликала інших дослухатися до своїх ангелів-охоронців. «А потім трапилось це... Біля маминої роботи, саме там, де ми в цей час йдемо додому. Дякую, Злато, що повела іншим шляхом в інший час. Бережіть себе і слухайтесь своїх ангелів», – додала підлітка.

фото: скриншот Threads

На допис дівчинки відреагувала сама артистка. «Як же хочеться зберегти усіх», – відповіла вона.

Нагадаємо, 28 вересня російський дрон влучив у медичний центр «Добробут» на вулиці Антоновича у Києві. Вибуховою хвилею вибило вікна з першого по третій поверхи та пошкодило медичне обладнання.

Також повідомлялося, після російської атаки 28 вересня на медичний центр «Добробут» на вулиці Антоновича у Києві одна з постраждалих досі перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Її стан тяжкий, але стабільний. Загалом унаслідок атаки постраждали 10 людей. Дев'ятеро з них уже перебувають удома. У медичній мережі зазначили, що залишаються з постраждалими на зв'язку та за потреби продовжують надавати їм допомогу.