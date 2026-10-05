Вчителька англійської мови з Ірпеня стала найкращим педагогом року в Україні

Цьогоріч на здобуття премії надійшло 1 169 анкет та 1 723 номінації.

В Україні вдесяте відзначили найкращих педагогів країни в межах премії Global Teacher Prize Ukraine. Головною переможницею ювілейного сезону стала Світлана Меркулова – учителька англійської мови з Ірпеня, яка, окрім викладання, навчає колег методам емоційної підтримки дітей. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, інформує «Главком»

За словами міністра, цьогоріч на здобуття премії надійшло 1 169 анкет та 1 723 номінації.

«Попри війну наші освітяни щодня роблять так, щоб діти вчилися, розвивалися і мали поруч дорослого, якому довіряють. Кордони свободи й демократії пролягають там, де стоїть український військовий і український педагог», – наголосив очільник МОН.

Нагородження переможців премії Global Teacher Prize Ukraine 2026 фото з Facebook-сторінки міністра освіти і науки України Андрія Бутенка

Також були оголошені переможці в спеціальних та предметних номінаціях:

«Дошкілля» – Віра Бережок, вихователька дитсадка №21 з Вінниці (створила екомайстерню «RE-ART», де разом із вихованцями переробляє пластикові пляшки на філамент і друкує іграшки на 3D-принтері);

«Вчитель-захисник» – Олександр Чучаєв, учитель історії з Кіровоградщини, який нині є командиром роти БПЛА 41-ї окремої механізованої бригади;

«Вибір серцем», «Вчитель доброчесності» та «Інклюзивність» – Тетяна Глебова, учителька української мови та літератури з Маріуполя;

«Вчитель математики» – Юлія Зубарева (Запоріжжя);

«Вчитель хімії» – Олена Трубчаніна (Покровськ);

«Вчитель фінансової освіти» – Сергій Биченко (Харків);

«Вибір українців» – Давид Кузьмич, учитель технологій та інформатики (Борислав).

Олександр Чучаєв, учитель історії з Кіровоградщини, який нині є командиром роти БПЛА 41-ї окремої механізованої бригади фото з Facebook-сторінки міністра освіти і науки України Андрія Бутенка

Окремі відзнаки Talents for Ukraine від KSE Foundation отримали Юлія Зубарева, Даніїл Дорошенко та Роман Чернов.

фото з Facebook-сторінки міністра освіти і науки України Андрія Бутенка

Міністр подякував організації «Освіторія» та її очільниці Зої Литвин за десять років проведення премії, яка популяризує досягнення українських учителів у нашій країні та за кордоном.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський напередодні Дня працівників освіти зустрівся з учителями в одному з ліцеїв та обговорив із ними ключові проблеми освітян. Зокрема, йшлося про зарплати, забезпечення житлом і облаштування укриттів у навчальних закладах. Під час зустрічі однією з головних тем стало фінансове забезпечення педагогів. Президент заявив, що вчителі разом із військовими, медиками та енергетиками належать до пріоритетних для держави професій, тож фінансову підтримку освітньої сфери необхідно збільшувати, щоб Україна не втрачала фахівців.