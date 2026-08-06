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«Не відвертайтеся». Джамала звернулася по допомогу після атаки на Київ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джамала розповіла, як із сином пережила обстріл столиці в ніч на 5 серпня
фото: Іnstagram.com/jamalajaaa

Джамала нагадала світові про російську агресію

Народна артистка України, співачка кримськотатарського походження Джамала звернулася до міжнародної спільноти після атаки РФ на Київ. Зірка розповіла та показала наслідки російських злочинів у мирних місцях України. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки в Іnstagram.

Джамала згадала, як її син під час нічного російського обстрілу тримався за неї. Зранку, після гучної ночі, співачка задумалась про те, що світ перестав чути та бачити, яку війну Росія веде проти України.

«Минулої ночі, під час атаки, мій молодший син (2 роки і 4 місяці) так міцно тримався за мене. Від кожного його дотику в мене стискалося серце. Сьогодні зранку я не могла перестати думати про фразу: «Світ зачинив свої двері». У такі ранки справді здається, ніби світ зачинив перед нами свої двері – відмовляється нас бачити, відмовляється нас чути», – вважає зірка.

Джамала показала, як із родиною пережила обстріл столиці
Джамала показала, як із родиною пережила обстріл столиці
фото: Іnstagram.com/jamalajaaa

Співачка зізналася, що попри все намагається вірити у добро. Однак перед російськими атаками її сміливість вщухає. Адже постійні обстріли приносять лише смерть та біль. «Мабуть, я одна з останніх мрійниць. Я досі вірю в добро. Досі вірю в людей. Я щиро хочу зробити щось більше, зробити щось добре. Перед балістичними ракетами, дронами, ракетами «Циркон» та всіма іншими видами зброї важко залишатися сміливою. Після їхніх ударів залишаються лише смерть, біль і страждання», – зазначила вона.

Росіяни атакують мирні міста України
Росіяни атакують мирні міста України
фото: Іnstagram.com/jamalajaaa

Артистка пригадала про цинічний злочин росіян у Херсоні, коли окупанти переслідували місцевого мешканця за допомогою дрона та скинули вибухівку на чоловіка.

Російські військові атакували безпілотником цивільного чоловіка у Херсоні
Російські військові атакували безпілотником цивільного чоловіка у Херсоні
фото: Іnstagram.com/jamalajaaa

«Учора світ побачив жахливе відео, на якому російський дрон полює на цивільного чоловіка в Херсоні. Він просто продавав овочі. Дрон переслідував його та поранив», – розповіла співачка.

Також народна артистка написала про атаку РФ на склад видавництва «Ранок», коли було знищено близько 600 тис. шкільних підручників. «Кілька днів тому ще одна атака знищила близько восьми мільйонів книжок на складі видавництва «Ранок», серед яких майже 600 тисяч шкільних підручників для українських дітей», – йдеться в дописі.

Російська масована атака вночі 5 серпня зруйнувала виробничу та логістичну інфраструктуру компанії «Епіцентр»
Російська масована атака вночі 5 серпня зруйнувала виробничу та логістичну інфраструктуру компанії «Епіцентр»
фото: Іnstagram.com/jamalajaaa

Джамала висловилася й про масштабну атаку РФ по українському бізнесу. Руйнувань і пошкоджень зазнали об'єкти щонайменше 12 великих брендів, компаній та виробництв. Українка також нагадала й про трагедію на станції Квітнева у Броварському районі. Внаслідок російського удару загинули восьмеро людей, які чекали на потяг.

«Сьогодні ракети й дрони вдарили по цивільних підприємствах, складах і логістичних центрах. Ворог продовжує знищувати нашу культурну спадщину, церкви, музеї, бібліотеки, залізничні станції та потяги. Сьогодні вранці на станції Квітнева загинули восьмеро людей. Вони просто чекали на потяг. Мої найглибші співчуття всім, хто втратив близьких, був поранений або чиє життя було зруйноване цими атаками», – поділилася зірка.

У Радушному російський удар забрав життя цілої родини Воронових
У Радушному російський удар забрав життя цілої родини Воронових
фото: Іnstagram.com/jamalajaaa

Наостанок Джамала звернулася до спільноти та закликала не відвертатися від України та підтримувати її. «Будь ласка, не відвертайтеся. Будь ласка, не припиняйте підтримувати Україну. Ми потребуємо вас зараз як ніколи», – резюмувала вона.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня по Києву окупанти застосували ракети «Іскандер-М», KN-23 та «Циркон», а також зафіксовано роботу ЗРК С-400. Серед іншого, ймовірно, використали «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною. Внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. 

Зазначимо, у ніч проти 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та області, спрямувавши балістичні й крилаті ракети на цивільну логістичну інфраструктуру. Руйнувань і пошкоджень зазнали об'єкти щонайменше 12 великих брендів, компаній та виробництв. 

Як писав «Главком», 5 серпня вісім людей загинули на залізничній станції «Квітнева» у Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки. Вони перебували на платформі, очікуючи потяг, який затримався після нічного обстрілу.

До слова, уранці 4 серпня російські військові атакували безпілотником цивільного чоловіка у Центральному районі Херсона. Унаслідок скидання вибухівки 52-річний місцевий житель дістав множинні поранення. Момент атаки потрапив на відео. 

Теги: війна Джамала росія співачка Київ Херсон

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