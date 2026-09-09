Ліна Костенко довела Джамалу до сліз віршем про окупований Крим (відео)

Бахчисарай у вірші Ліни Костенко став символом болю Криму

Видатна українська письменниця Ліна Костенко зачитала вірш «Фонтаном сліз болить Бахчисарай» зі своєї книжки «Вітер з Марса». Поезія розчулила мережу та співачку кримськотатарського походження Джамалу. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook.

Ліна Костенко взяла участь в ініціативі «Листи до вільного Криму». Поезія поетеси «Фонтаном сліз болить Бахчисарай» розповідає про долю кримськотатарського народу та їхню Батьківщину, яка перебуває під окупацією Росії.

«У цьому вірші Крим постає не просто як територія, а як Батьківщина, простір пам’яті та дім кримськотатарського народу. Ліна Костенко говорить про Бахчисарай, кримськотатарську історію та пам’ять, про втрату дому й наслідки російської окупації. Вона нагадує про те, що за словами про «бази», «порт» чи «курорт» стоїть земля, яка для кримських татар є Батьківщиною», – йдеться у дописі.

Головним образом вірша Ліни Костенко став Бахчисарай, який вона описує як символ болю Криму. Також він уособлює памʼять, яка ніколи не вмирає. «Поезія Ліни Костенко звучить як нагадування: історію Криму неможливо переписати окупацією, а його справжній голос змусити мовчати», – зазначають у повідомленні.

Вірш «Фонтаном сліз болить Бахчисарай» у виконанні Ліни Костенко розчулив мережу. Зокрема, у коментарях в Instagram на відео відреагувала українська співачка кримськотатарського походження Джамала (Сусана Джамаладінова). У 2016 році артистка перемогла на «Євробаченні» з піснею «1944», присвяченою депортації кримських татар з Криму.

Джамла є українською співачкою кримськотатарського походження фото з соцмереж

Так, Джамала зізналася, що вірш Ліни Костенко про її Батьківщину та випробування, які випали на долю її народу, довів її до сліз. «Просто реву», – написала Джамала.

фото: скриншот Instagram

Також під дописом свої коментарі залишили й інші користувачі, які були зворушені поезією письменниці:

«Дякуємо, пані Ліно, за Вашу поезію, історія у віршах на віки».

«Як точно! Пронизує наскрізь».

фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, письменниця Ліна Костенко зачитала свій культовий вірш «Крила» для військових з бригади «Птахи Мадяра». У бригаді «Птахи Мадяра» відреагували на відео Ліни Костенко та висловили вдячність письменниці за її творчість і підтримку, яка додає їм сили.