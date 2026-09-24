США оголосили про запуск програми з повернення українських дітей – Сибіга

Очільник МЗС: Щиро вдячні США за незмінно сильну підтримку повернення, реабілітації та повної реінтеграції українських дітей

США виділять $27 млн на програми для українських дітей та молоді. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає «Главком».

«Щиро вдячні США за незмінно сильну підтримку повернення, реабілітації та повної реінтеграції українських дітей і молоді. Оголошення сьогодні про програму вартістю $12 млн для цих цілей, а також майбутню програму вартістю $15 млн для їхньої ідентифікації та повернення, допоможуть підтримати наші скоординовані зусилля та забезпечити повну підзвітність», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп заявила, що працює над тим, щоб повернути українських дітей, які були розлучені зі своїми родинами під час війни. Вона сказала, що намагається протистояти планам президента Росії Володимира Путіна щодо цих дітей.

Меланія Трамп назвала возз’єднання дітей із їхніми родинами одним із головних напрямів своєї роботи. «Возз'єднати якомога більше дітей – це і мій головний фокус. Те, що вони переживають, – це просто розриває серце. І немає нічого кращого, ніж бачити, як дитина зустрічається з батьками», – сказала вона.

Варто нагадати, що перша леді США Меланія Трамп заявила, що прямий гуманітарний канал між США, Україною та Росією продовжує працювати. За її словами, через нього триває робота над возз'єднанням дітей із родинами, яких вони були позбавлені через війну.