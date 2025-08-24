Головна Країна Культура
Зеленський нагородив Джамалу орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський нагородив Джамалу орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
Джамалу відзначено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
фото: instagram.com/jamalajaaa/

«Дуже приємно й неочікувано отримати таку високу нагороду у День Незалежності», – відреагувана на нагороду Джамала

Президент України Володимир Зеленський нагородив співачку Джамалу орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Про це йдеться в указі президента №616/2025, передає «Главком».

Відзнаку співачка отримала з нагоди Дня Незалежності України.

«Дуже приємно й неочікувано отримати таку високу нагороду у День Незалежності. Це і радість, і смуток водночас, бо серед відзначених є ті, хто отримує нагороду вже посмертно. Ми живемо у реальності, де кожен день має високу ціну, яка зростає щодня, бо щодня ми втрачаємо наших людей… Маємо дякувати нашим захисникам, завдяки яким ми тримаємо цю незалежність. Слава нашим захисникам і захисницям!», – відреагувала на нагороду співачка. 

До слова, президент України Володимир Зеленський виступив під час церемонії нагородження відзнакою «Національна легенда України».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський із нагоди Дня Незалежності відзначив відомих українців державними нагородами. Ордена Свободи удостоїлася Юлія Тайра Паєвська – військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка

Джамала державні нагороди співачка Володимир Зеленський День Незалежності

