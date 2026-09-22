Смерть сина Сінді Кроуфорд у рехабі. Названа ймовірна причина

Син Сінді Кроуфорд мав проблеми із залежністю від психоактивних речовин, про які говорив публічно

Преслі Гербер на момент смерті перебував у реабілітаційному центрі

Стала відома ймовірна причина смерті 27-річного сина супермоделі Сінді Кроуфорд, Преслі Гербера. Як пише «Главком», про результати токсикологічної експертизи повідомило видання TMZ із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За даними видання, ймовірною причиною смерті Преслі Гербера стало передозування. Офіційно причини смерті не була оголошена поліцією. На момент смерті Гербер перебував на лікуванні у реабілітаційному центрі. Як відомо, Преслі Гербер мешкав в окремому будинку на території реабілітаційного центру.

Преслі Гербер помер у віці 27 років фото: Іnstagram.com/presleygerber

За записами дзвінка до 911, коли на місце рехабу викликали поліцію, було вказано «зупинка серця» та «передозування». «Розслідування все ще триває, і доступна обмежена інформація. Смерть була констатована о 09:45 20 вересня 2026 року парамедиками, які прибули на місце. Розслідуванням займається Департамент поліції Санта-Моніки», – йшлося у повідомленні судово-медичного експерта округу Лос-Анджелеса.

Як повідомляв «Главком», 20 вересня помер син зірки 90-х Сінді Кроуфорд, модель Преслі Гербер у віці 27 років. Смерть Преслі Гербера підтвердив близький представник родини у коментарі журналістам. «Сімʼя просить про приватність у цей дуже важкий і болісний час», – заявив він. Крім того, звістку підтверджуть онлайн-записи судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелеса.

Преслі Гербер є сином супермоделі та акторки Сінді Кроуфорд фото: Іnstagram.com/presleygerber

Преслі Гербер є сином супермоделі Сінді Кроуфорд та бізнесмена Сенді Гербера, а також братом моделі та акторки Каї Гербер. Преслі Гербер народився у 1999 році в Беверлі-Гіллз. Він продовжив карʼєру своєї матері Сінді Кроуфорд та подався у модельний бізнес. Він почав модельну карʼєру підлітком, у 15 років підписав контракт з IMG Models, працював із відомими модними брендами та виходив на подіум, зокрема для Moschino і Dolce & Gabbana.