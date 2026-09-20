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Через дронову атаку у путіністки Лоліти сталася справжня істерика

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Загнувши кілька матюків, Лоліта закликала глядачів покинути зал
фото з відкритих джерел

Тривога тричі переривала виступ співачки у Сочі

Путіністка Лоліта на власній шкірі відчула усі переваги так званої Спеціальної воєнної операції. Її виступ у Сочі тричі переривався через загрозу атаки БпЛА. Через це у співачки сталася справжня істерика. Вона вибухнула брудною лайкою просто на сцені. Про це повідомляє «Главком».

Загнувши кілька матюків, Лоліта закликала глядачів покинути зал. А потім і сама побігла зі сцени. Шанувальники ж кидали букети їй услід.

Раніше скандальна співачка Лоліта Мілявська, яка нині перебуває на території країни-агресорки РФ, заявила про своє бажання, щоб після  смерті її прах розвіяли в Україні. Утім, співачка-зрадниця зізналася, що наразі зовсім не сумує за Україною, хіба що за Львовом. І додала, що підтримує зв'язок з деякими українськими знайомими, хоча під час спілкування вони «не зачіпають жодних політичних питань і хвилюються одне за одного».

Зазначимо, Лоліта продовжує мовчати про російську агресію. За таку позицію 7 січня 2023 року артистка потрапила під санкції від РНБО. До того ж вона не може потрапити на територію України ще з 2017 року, оскільки відвідувала окупований Крим.

Додамо, що Лоліта Мілявська невдало пожартувала про внесення до списку українських санкцій. 

Також Лоліта Мілявська зізналася, що здавати пляшки в Москві – це порятунок. Путіністка згадала новорічні свята, коли єдине, що могла собі дозволити – салат  «Олів'є» та докторську ковбасу

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Теги: співачка концерт відео лоліта мілявська дрон

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