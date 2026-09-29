«Це боже благословіння». Вагітна Ірина Федишин розкрила стать майбутньої дитини (відео)

Ірина Федишин вагітна втретє

Українська співачка Ірина Федишин розкрила у соцмережах стать майбутньої дитини. Зірка поділилася святковим відео з гендер-паті у своєму блозі в Instagram, пише «Главком»

На кадрах, які опублікувала співачка, вона разом зі своїм чоловіком, продюсером Віталієм Човником, та двома синами Олегом та Юрієм дізналася стать майбутньої дитини.

Для гендер-паті родина підготувала спеціальні балони із кольоровим димом. Сини та чоловік співачки натиснули на них, після чого в небі зʼявився рожевий дим. Ірина Федишин та її чоловік очікують на народження доньки.

Ірина Федишин розкрила стать майбутньої дитини фото: кадр з відео

Наприкінці відео Віталій Човник привітав дружину з цією новиною та подарував їй букет білих троянд. Чоловік артистки не приховував емоцій, від того, що стане батьком доньки, він посміхався, радів та обіймав дружину.

Ірина Федишин чекає на дівчинку фото: кадр з відео

Ірина Федишин прокоментувала новину про те, що в неї народиться донька. «Це Боже благословення. Щасливі безмежно і дякуємо Богові за цей дарунок», – зазначила вона.

Нагадаємо, у серпні 2026 року артистка офіційно повідомила, що вагітна втретє. Артистка разом із чоловіком, продюсером Віталієм Човником, певний час приховувала майбутнє поповнення в родині. Ірина Федишин та Віталій Човник виховують двох синів: Юрій народився у 2011 році, а Олег – у 2015 році.