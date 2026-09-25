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Гарік Кричевський вперше за тривалий час розповів про дорослих дітей

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Гарік Кричевський розповів, чим займаються його діти
фото: кадр із відео

Гарік Кричевський має доньку Вікторію та сина Данила

Відомий український співак та композитор Гарік Кричевський розповів про своїх двох дітей, дорослих доньку та сина. Цим він поділився в інтерв’ю Славі Дьоміну, пише «Главком».

За словами Гаріка Кричевського, його дочка Вікторія мешкає у Німеччині. Дівчина, як і батько, займається музикою та іноді виступає із ним на одній сцені. Дочка співака часто приїздить в Україну до батьків.

Гарік Кричевський має доньку Вікторію
Гарік Кричевський має доньку Вікторію
фото: Іnstagram.com/viki.krichevska

Також Кричевський зауважив, що його донька є громадянкою Німеччини, а він має посвідку на проживання в цій країні. «Я отримав у Німеччині посвідку, а донька – громадянка. Зараз вона зі мною тут. Вона взяла відпустку. І коли вона приїжджає до України, ракети чи шахеди – у неї усмішка, бо вона вдома. Нічого її не лякає. Я казав: «У тебе ж чоловік там, звикай до Європи». А вона: «Тато, Україна – це моє», – поділився артист.

22-річний син Гаріка Кричевського, Данило, наразі здобуває медичну освіту та живе в Україні. Батько хлопця не відкидає варіантів, що син може стати військовим лікарем.

Гарік Кричевський має сина Данила
Гарік Кричевський має сина Данила
фото: Іnstagram/garikkrichevskyi

«Він лікар, цього року закінчив Богомольця. Після інтернатури й решти, то, можливо, він буде тут. Думаю, військовим лікарем він може бути. Але мені здається, що це все (війна) закінчиться до того часу (настання призовного віку сина співака – «Главком»)», – додав Гарік.

Гарік Кричевський в молоді роки зі своїми дітьми
Гарік Кричевський в молоді роки зі своїми дітьми
фото: кадр з відео

Гарік Кричевський перебуває у шлюбі з Анжелою Кричевською понад 30 років. Подружжя має доньку Вікторію й Данила. Наразі дружина артиста перебуває за кордоном у Німеччині. «Вона зараз у Німеччині по сімейних справах, але вона зі мною. Це дуже поганий варіант, коли ви живете десь у різних містах. Для родини це погано. Треба бути разом», – розповів Кричевський.

Нагадаємо, фронтмен гурту «Воплі Відоплясова», співак Олег Скрипка розповів про своїх синів. Актор має двох синів та двох доньок від дружини Наталії Сидь. Сини артсита Роман та Устим Скрипки перебувають в Україні, один з них завершив службу в ЗСУ.

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Теги: шоубіз співак сім'я артист діти

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