  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием

    • Розсилка
    Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем - Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем

    В прошлом году у пары родился сын Джек

    Самая любимая голливудская пара Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем встречаются уже 8 лет, но никак не решаются сыграют свадьбу. Фанаты не могут дождаться, когда же одна из самых красивых пар Голливуда узаконит отношения.

    Знаменитости редко появляются на публике вместе поэтому каждый их выход – на вес золота. Вчера, например, папарацци заметили влюбленных во время прогулки по магазинам: Джейсон и Роузи прошлись по интерьерным салонам в Лондоне. Может, затевают ремонт?

    bguk_1413471_003-640x884

    Напомним, Стэтхем и Уайтли познакомились на фестивале «Коачелла» в 2010-м и, конечно, первое время скрывали свои отношения. В прошлом году у пары родился сын Джек.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием
    Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием

    А ведь еще недавно СМИ писали, что пара запланировала торжество на 31 декабря. Судя по всему, Новый год Рози и Джейсон встретят по-прежнему в статусе гражданских супругов. Но никого из них это не смущает. Модель крайне тепло отзывается о своем бойфренде и отмечает, что ей с ним невероятно повезло.

     

    знаменитости ремонт самые сексуальные Новый год шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ