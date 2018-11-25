Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли папарацци застукали за интересным занятием



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Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем

В прошлом году у пары родился сын Джек

Самая любимая голливудская пара Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем встречаются уже 8 лет, но никак не решаются сыграют свадьбу. Фанаты не могут дождаться, когда же одна из самых красивых пар Голливуда узаконит отношения.

Знаменитости редко появляются на публике вместе поэтому каждый их выход – на вес золота. Вчера, например, папарацци заметили влюбленных во время прогулки по магазинам: Джейсон и Роузи прошлись по интерьерным салонам в Лондоне. Может, затевают ремонт?

Напомним, Стэтхем и Уайтли познакомились на фестивале «Коачелла» в 2010-м и, конечно, первое время скрывали свои отношения. В прошлом году у пары родился сын Джек.

А ведь еще недавно СМИ писали, что пара запланировала торжество на 31 декабря. Судя по всему, Новый год Рози и Джейсон встретят по-прежнему в статусе гражданских супругов. Но никого из них это не смущает. Модель крайне тепло отзывается о своем бойфренде и отмечает, что ей с ним невероятно повезло.