Наперекор всему: Актриса из «Гарри Поттера» сбежала из дома и вышла замуж за возлюбленного



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Афшан Азад с супругом

Со съемок последней части «Гарри Поттера» прошло 7 лет, актеры, исполнявшие роли юных волшебников, выросли, и некоторые из них изменились практически до неузнаваемости

Не сразу можно узнать и 30-летнюю Афшан Азад, сыгравшую Падму Патил, с которой Рону Уизли выпало танцевать на рождественском балу.

На этих выходных она сыграла свадьбу со своим давним возлюбленным Набилом в Бирмингеме, Великобритания, а за неделю до этого они узаконили отношения на церемонии, организованной по всем свадебным традициям Бангладеша, родины актрисы. Среди гостей минувшей вечеринки Афшан и Набила были ее коллеги по поттериане - Бонни Райт и Кэти Льюнг.

На протяжении своих отношений Афшан и Набилу довелось пройти огонь и воду, в частности перед актрисой встал выбор между возлюбленным и родными. Дело в том, что Афшан выросла в мусульманской семье, но влюбилась в Набила, исповедающего индуизм. Этот выбор едва не стоил ей жизни.

Публикация от Official Afshan (@afshanazad) 15 Авг 2018 в 4:43 PDT

8 лет назад, в мае 2010 года, старший брат Афшан напал на нее в их доме. Подробности известны из судебных документов, оказавшихся в распоряжении СМИ. В тот день 22-летняя актриса лежала на кровати и разговаривала по телефону с Набилом, как вдруг в комнату ворвался 28-летний Ашраф, несколько раз сильно ударил ее, схватил за волосы с криками "Или ты выйдешь замуж на мусульманина, или умрешь!" и сбросил с кровати. От дальнейших ударов по спине и голове Ашрафа не остановили ни слезы сестры, ни ее просьбы прекратить. На шум прибежала жена Ашрафа, которая попыталась его остановить, но он лишь схватил Афшан и повел в комнату к отцу со словами "Разберись со своей дочерью!". После этого Ашраф начал душить свою сестру, но тут в комнату вошла их мать. Физическое насилие прекратилось, но моральное нет. Ее отец заявил, что отправит ее в Бангладеш и выдаст насильно замуж за мусульманина, а мать обозвала ее "проституткой". В тот же вечер Афшан убежала из дома, выбравшись через окно своей комнаты.

После произошедшего брат актрисы был вызван в суд, и несмотря на ее просьбы не сажать его в тюрьму, получил срок в 6 месяцев. Как развиваются отношения Ашраф с семьей сейчас, неизвестно.





Джерело: Hello!