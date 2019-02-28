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    Елена-Кристина Лебедь показала, как ее поддерживает Павел Розенко во время реабилитации

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    <span>Елена-Кристина Лебедь</span> - Елена-Кристина Лебедь показала, как ее поддерживает Павел Розенко во время реабилитации
    Елена-Кристина Лебедь

    Телеведущая опубликовала трогательное фото из больницы вместе с вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко

    В начале года телеведущая Елена-Кристина Лебедь сильно травмировала ногу, ей пришлось даже делать операцию и несколько недель носить ортез.

    Сейчас Елена-Кристина Лебедь проходит реабилитацию. И во время очередного посещения больницы телезвезда показала, как ее поддерживает избранник.

    В своем Instagram она выставила трогательное фото, на котором видно, что вице-премьер-министр Павел Розенко также лежит на больничной койке и держит Елену-Кристину за руку, пока ей разрабатывают ногу.

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    Елена-Кристина Лебедь показала, как ее поддерживает Павел Розенко во время реабилитации
    Елена-Кристина Лебедь показала, как ее поддерживает Павел Розенко во время реабилитации

    «Love is - когда больно гнут твою ногу, чувствовать его руку. Всем прихворавшим сейчас (вижу, читаю) – скорейшего выздоровления! И тёплой руки в руке», – подписала фото ведущая Нового канала.

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