Исследование: ненормативная лексика может говорить о высоком интеллекте людей



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Rusability.ru

Употребление ненормативной лексики традиционно связывают с грубостью человеческой натуры и интеллектуальной бедностью

Но ученые доказывают: если человек произносит нецензурные слова, это не обязательно указывает на низкий уровень интеллекта.

Эксперименты, проведенные в США психологами Кристин и Тимоти Джей, завершились выводом специалистов о том, что ненормативная лексика может говорить о высоком интеллекте людей. Те, кто пользуется такой лексикой, зачастую имеют лучший словарный запас и уровень интеллекта, утверждают научные специалисты.

В частности, участников эксперимента просили произнести в течение одной минуты все известные им слова из области ненормативной лексики. После этого люди должны были за минуту назвать как можно больше животных. В результате те добровольцы, которые лучше владели табуированной лексикой, называли и больше зверей – у них оказались выше скорость реакции и богаче лексикон.

«Многие думают, что любителям брани не хватает словарного запаса, чтобы выразить мысль, в то время как образованный интеллигент всегда найдет точное слово. Но считать так - ошибка. Вербальные навыки, к которым относится и владение ненормативной лексикой, - это один из основных признаков развитого, высокого интеллекта», - констатировали специалисты.

Ученые связывают склонность к мату с невротизмом – чертой, которая, по их словам, присуща острословам-интеллектуалам.

Джерело: Medikforum.ru