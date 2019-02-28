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    Шоу-биз

    Эд Ширан тайно женился

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    Эд Ширан - Эд Ширан тайно женился
    Эд Ширан

    Пара вместе с 2015 года

    Популярный британский певец Эд Ширан не афиширует личную жизнь в соцсетях и редко появляется с возлюбленной Черри Сиборн на публике. 

    А в начале этого года Эд объявил в Instagram, что они обручились. «Мы очень счастливы и любим друг друга, и наши кошки тоже в восторге», - написал он.

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    Эд Ширан тайно женился
    Эд Ширан тайно женился
    Эд Ширан тайно женился
    Эд Ширан тайно женился

    И вот, сегодня стало известно, что Эд и Черри сыграли тайную свадьбу! Об этом рассказал источник из окружения певца порталу The Sun. «Эд женился за пару дней до Рождества. Это было тихое торжество: только несколько его школьных приятелей, родственники и священник. Было где-то 40 человек, так что никаких звезд и артистов не было».

    По словам инсайдера, сама Черри тоже хотела скромную свадьбу: «Ей не нужны были лишние хлопоты. Они просто хотели насладиться этим днем вдвоем».

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