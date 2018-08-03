Семейный фотосет: Знаменитости вместе со своими детьми снялись в необычном фотопроекте



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Канье Уэст с детьми

Поп-иконы появятся на страницах сентябрьского номера Harper’s Bazaar

Для предстоящего сентябрьского номера Карин Ройтфельд совместно с фотографом Марио Сорренти сделали новый материал Icons и сняли серию обложек с представителями рок-, поп- и рэп-музыки в окружении их семей.

По словам Карин, для нее очень важны семейные ценности, поэтому она захотела встретиться и сделать материал с семьями самых любимых своих музыкальных идолов.

В проекте приняли участие Брюс Спрингстин, Канье Уэст, Кристина Агилера, Эрика Баду, Стивен Тайлер, Билли Айдол, Лайонел Ричи, Теодора Ричардс. Каждый из них рассказал, что для него значит быть родителем.

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Джерело: Buro 24/7