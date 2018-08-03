  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Семейный фотосет: Знаменитости вместе со своими детьми снялись в необычном фотопроекте

    • Розсилка
    Канье Уэст с детьми - Семейный фотосет: Знаменитости вместе со своими детьми снялись в необычном фотопроекте
    Канье Уэст с детьми

    Поп-иконы появятся на страницах сентябрьского номера Harper’s Bazaar

    Для предстоящего сентябрьского номера Карин Ройтфельд совместно с фотографом Марио Сорренти сделали новый материал Icons и сняли серию обложек с представителями рок-, поп- и рэп-музыки в окружении их семей.

    По словам Карин, для нее очень важны семейные ценности, поэтому она захотела встретиться и сделать материал с семьями самых любимых своих музыкальных идолов.

    В проекте приняли участие Брюс Спрингстин, Канье Уэст, Кристина Агилера, Эрика Баду, Стивен Тайлер, Билли Айдол, Лайонел Ричи, Теодора Ричардс. Каждый из них рассказал, что для него значит быть родителем.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Семейный фотосет: Знаменитости вместе со своими детьми снялись в необычном фотопроекте
    Семейный фотосет: Знаменитости вместе со своими детьми снялись в необычном фотопроекте
    Семейный фотосет: Знаменитости вместе со своими детьми снялись в необычном фотопроекте
    Семейный фотосет: Знаменитости вместе со своими детьми снялись в необычном фотопроекте
    Семейный фотосет: Знаменитости вместе со своими детьми снялись в необычном фотопроекте
    Семейный фотосет: Знаменитости вместе со своими детьми снялись в необычном фотопроекте

    Читайте также: Светлана Лобода перевезла детей в РФ

    Джерело: Buro 24/7

    Читайте також
    знаменитости фотография дети звезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ