Эксперты рассказали, почему Меган Маркл выбирает одежду с карманами



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Меган Маркл

Наряды Меган Маркл, пожалуй, одна из самых обсуждаемых тем этого лета у модных критиков

От их пристального взгляда не ускользает ничего. Например, на прошлой неделе стилисты обсуждали насколько уместно смотрится любимый Меган вырез «лодочкой».

Теперь под прицелом оказались… карманы на нарядах герцогини Сассекской. Поклонники Меган заметили, что она предпочитает одежду с карманами и нередко прячет в них руки. Британская писательница и специалист по языку жестов Джуди Джеймс рассказала The Sun, что такая привычка присуща людям, которым есть что скрывать.

Впрочем, по мнению Джеймс, в случае Меган причина в другом. «Это также помогает справиться с проблемой, от которой страдают почти все. Мы просто не знаем, куда девать руки, когда на нас смотрят люди. Но Меган очень уверена в себе, поэтому, скорее всего, дело не в волнении, а попросту в моде», — поделилась она.

Также она отметила, что Маркл нравится стиль 50-х: «Ее юбки вдохновлены Одри Хепберн, и носить их с одной рукой в кармане — чуть ли не правило этикета».