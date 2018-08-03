Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу



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Вітор Буено та Таіна Маюмі

Разом з Вітором Буено до Києва приїжджатиме і його дівчина Таіна Маюмі

У четвер, 2 серпня, стало офіційно відомо, що новачком київського «Динамо» став бразилець Вітор Буено.

Тепер на трибунах НСК «Олімпійський» і стадіону імені Валерія Лобановського, очевидно, можна буде побачити нову прихильницю «біло-синіх».

Мова йде про дівчину Буено Таіну Маюмі, з якою він уже зустрічається цілих п’ять років.

Пара познайомилася, коли Вітору було 18 років, а його подружці – 17 (наразі їм 23 та 22 роки відповідно).

Маюмі має виразні азіатські риси обличчя, хоча і народилася у Монті-Алту (муніципалітет у Бразилії, входить до штату Сан-Паулу), у тому ж місті, що і Буено.

Таіна є ветеринаром за професією, але виглядає, як модель.

iSport.ua підібрав декілька фотографій Маюмі:

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