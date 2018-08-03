  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу

    • Розсилка
    Вітор Буено та Таіна Маюмі - Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу
    Вітор Буено та Таіна Маюмі

    Разом з Вітором Буено до Києва приїжджатиме і його дівчина Таіна Маюмі

    У четвер, 2 серпня, стало офіційно відомо, що новачком київського «Динамо» став бразилець Вітор Буено.

    Тепер на трибунах НСК «Олімпійський» і стадіону імені Валерія Лобановського, очевидно, можна буде побачити нову прихильницю «біло-синіх».

    Мова йде про дівчину Буено Таіну Маюмі, з якою він уже зустрічається цілих п’ять років.

    Пара познайомилася, коли Вітору було 18 років, а його подружці – 17 (наразі їм 23 та 22 роки відповідно).

    Маюмі має виразні азіатські риси обличчя, хоча і народилася у Монті-Алту (муніципалітет у Бразилії, входить до штату Сан-Паулу), у тому ж місті, що і Буено.

    Таіна є ветеринаром за професією, але виглядає, як модель.

    iSport.ua підібрав декілька фотографій Маюмі:

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу
    Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу
    Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу
    Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу
    Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу
    Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу
    Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу
    Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу
    Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу
    Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу
    Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу
    Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу
    Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу
    Красивих прихильниць у «Динамо» побільшає. Фото нетипової подруги новачка київського клубу

    Дивіться також: Саме за такі фото ефектну білявку Сару Андервуд називають найкрасивішим гравцем в покер.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ