«Бойфренды Instagram» разоблачили идеальные женские фото: смешные кадры



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойфренды Instagram

Опровергнуть миф о легком создании непринужденных фото для Instagram взялись основатели аккаунта «Бойфренды Instagram»

Идеальные фотографии в Instagram заставляют миллионы людей замирать перед экранами телефонов с чувством острой зависти. Непрерывный поток девушек с прекрасными лицами и совершенными фигурами кого угодно способен свести с ума.

И самое главное, если простой смертный попытается сделать подобное фото, скорее всего, у него получится лишь жалкое подобие. Ведь мало кто знает, сколько кадров было сделано, чтобы получился идеальный снимок для социальной сети. И сделать подобное фото способен далеко не каждый.

В комментариях интернет-дивам часто задают один и тот же вопрос: «Кто вас все время фотографирует?».

В сети появился профиль, где администраторы собирают фото парней в тот момент, когда они делают своим девушкам постановочные фото для соцсетей.

В сообществе Boyfriends of Instagram появляются различные фотографии и видео смешных поз, или мемы. Все они высмеивают чрезмерное пристрастие девушек к своим соцсетям и попытки сделать идеальное фото.

Необычный аккаунт набрал уже более 140 тыс. подписчиков. На странице регулярно выкладывают фото и видео с молодыми людьми, старающимися сделать хороший снимок своей девушки любой ценой.

Джерело: boredpanda.com