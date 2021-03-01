Это моральное дно. Тина Кароль прокомментировала оскорбления Поляковой (видео)

По словам Кароль, Полякова своей фразой зашла слишком далеко

Певица Тина Кароль заявила, что Оле Поляковой не стоит касаться ее личных тем. Также певица попросила всех своих звездных коллег не переступать через эту черту, говориться в программе «Светская жизнь».

«Да, я вдова, плакала с 27 лет и когда он снится, плачу до сих пор. То, что показали по ТВ – это моральное дно. Вся эта история заслуживает того, чтобы их просто пожалеть. Вот реально, просто пожалеть. Все вляпались в какой-то скандал», – заявила артистка.

По словам Кароль, Полякова своей фразой зашла слишком далеко – если бы она не затрагивала «похороны», возможно, скандалы бы не произошел. Также Кароль отметила, что не злится на артистку. Певица заявила, что она хочет с ней общаться.

«Я открыта к разговору, я хочу здороваться, когда вижу человека, я не хочу проходить мимо и делать вид, что она прозрачная и я ее не вижу. Это не дружба», – рассказывала в интервью Тина.

Отметим, что недавно Полякова стала участником нескольких скандалов. Сначала артистка назвала Кароль «плакальщицей», а через день «королева ночи» украинского шоу-бизнеса набросилась с оскорблениями на другую поп-звезду – Камалию. Та, в свою очередь, не замедлила с жестким ответом.

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