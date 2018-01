Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: The Вйо

Классики украинского регги поборются за право выступать на престижном песенном конкурсе

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала эпатажная группа The Вйо. Коллектив выступает в стиле поп-регги. Он был основан в 1991 году и просуществовал до 2000-го. После этого история группы прервалась до 2008 года. И с тех пор музыканты продолжают радовать своих поклонников новыми хитами,

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

The Вйо

Классики украинского регги поборются за право выступать на престижном песенном конкурсе

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала эпатажная группа The Вйо. Коллектив выступает в стиле поп-регги. Он был основан в 1991 году и просуществовал до 2000-го. После этого история группы прервалась до 2008 года. И с тех пор музыканты продолжают радовать своих поклонников новыми хитами, пишет «Главком».

Инициаторами создания группы выступил колоритный мулат Мирослав «Джон» Кувалдин, который как-то раз показал свои песни гитаристу Сергею Пидкауре. Последний пользовался огромным авторитетом в своем родном городке Кобыляки (Полтавская обл.).

Первым серьезным признанием коллектива стало третье место в категории «танцевальная музыка» на фестивале «Червона рута». Эту награду им принесла задиристая композиция «Ґанджа» в 1995 году.

А первый пик популярности коллектива состоялся в 1998 году, когда украинские хит-парады покорила их песня «Зорі» («Кожен з нас щось може…»). Именно тогда и вышел дебютный альбом коллектива «Вироби з пластмаси». После этого вышло еще четыре пластинки The Вйо.

За годы существования коллектива вышло 12 музыкальных клипов на их песни. Над первым своим видео на песню «Моя Космішна» музыканты работали в одном из похоронных бюро Тернополя.

На данный момент эта группа состоит из семи музыкантов. Во время Евромайдана The ВЙО поддерживали протестующих своими выступлениями в центре украинской столицы. Песня «Нам Пороблено» это украиноязычная версия хита Стинга Englishman in New York. В 2014 году The Вйо записали песню-марш 24-й бригады «Залізний дух». Композиция разошлась по всей зоне АТО.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.