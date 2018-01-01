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    Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: The Вйо

    Классики украинского регги поборются за право выступать на престижном песенном конкурсе
    Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала эпатажная группа The Вйо. Коллектив выступает в стиле поп-регги. Он был основан в 1991 году и просуществовал до 2000-го. После этого история группы прервалась до 2008 года. И с тех пор музыканты продолжают радовать своих поклонников новыми хитами,
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:11
    • Розсилка
    The Вйо
    The Вйо

    Классики украинского регги поборются за право выступать на престижном песенном конкурсе

    Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала эпатажная группа The Вйо. Коллектив выступает в стиле поп-регги. Он был основан в 1991 году и просуществовал до 2000-го. После этого история группы прервалась до 2008 года. И с тех пор музыканты продолжают радовать своих поклонников новыми хитами, пишет «Главком».

    Инициаторами создания группы выступил колоритный мулат Мирослав «Джон» Кувалдин, который как-то раз показал свои песни гитаристу Сергею Пидкауре. Последний пользовался огромным авторитетом в своем родном городке Кобыляки (Полтавская обл.).

    Первым серьезным признанием коллектива стало третье место в категории «танцевальная музыка» на фестивале «Червона рута». Эту награду им принесла задиристая композиция «Ґанджа» в 1995 году.

    А первый пик популярности коллектива состоялся в 1998 году, когда украинские хит-парады покорила их песня «Зорі» («Кожен з нас щось може…»). Именно тогда и вышел дебютный альбом коллектива «Вироби з пластмаси». После этого вышло еще четыре пластинки The Вйо.

    За годы существования коллектива вышло 12 музыкальных клипов на их песни. Над первым своим видео на песню «Моя Космішна» музыканты работали в одном из похоронных бюро Тернополя.

    На данный момент эта группа состоит из семи музыкантов. Во время Евромайдана The ВЙО поддерживали протестующих своими выступлениями в центре украинской столицы. Песня «Нам Пороблено» это украиноязычная версия хита Стинга Englishman in New York. В 2014 году The Вйо записали песню-марш 24-й бригады «Залізний дух». Композиция разошлась по всей зоне АТО.

    Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.

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