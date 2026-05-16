Фіналіст Євробачення-2026 освідчився іншому учаснику Грандфіналу
Мережа гучно відреагувала на нове спільне відео учасників
Перед початком фіналу Євробачення-2026 у Відні емоції за лаштунками Wiener Stadthalle продовжують вирувати. Проте цього разу причиною бурхливого обговорення став надзвичайно кумедний і зворушливий епізод між двома представниками скандинавських країн, який миттєво підкорив соціальні мережі. Про це повідомляє «Главком».
Неочікувана пропозиція
Головними героями дня стали норвезький виконавець Йонас Ловв та представник Данії Серен Торпегаар Люнд. Перебуваючи на глядацьких трибунах комплексу під час однієї з генеральних репетицій Гранд-фіналу, норвежець неочікувано для всіх опустився на одне коліно перед Сереном і абсолютно серйозно запитав, чи вийде данець за нього заміж.
Серен був помітно шокований таким перформансом, проте ні на секунду не завагався й одразу відповів гучним «Так!». На знак скріплення цього імпровізованого «союзу» артисти разом підняли над головами національний прапор Данії під гучні овації колег. Пізніше обидва співаки поширили це відео у своїх Інстаграм-сториз, щедро прикрасивши публікації милими емоджі, а Йонас від себе додав, що почувається неймовірно щасливим.
Реакція соцмереж
Шанувальники конкурсу були вражені подібним вчинком, через що коментарі під відео були не менш яскравими. Єврофани почали масово фантазувати на тему майбутнього весілля та активно шукати ідеальне «шипперське» ім'я для новоспеченої пари. Також одним із найкумедніших став варіант з тим, щоб представник Італії Саль да Вінчі має виступити в ролі офіційного церемоніймейстера або тамади на цьому святі.
Контекст відео
Попри всю романтичну атмосферу кадру, це відео є виключно дружнім жартом і яскравим проявом неповторного вайбу Євробачення. Насправді серця обох артистів уже давно й надійно зайняті. Так, Йонас Ловв перебуває у щасливих стосунках зі своєю дівчиною, з якою вони разом виховують маленького сина Абеля, а Серен Торпегаард Люнд уже має нареченого.
Цікаво, що данський співак одразу після своєї перемоги на національному відборі Dansk Melodi Grand Prix у прямому ефірі зробив реальну пропозицію своєму коханому хлопцеві, яка була прийнята з величезною радістю.
«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії, Греції, Норвегії та Люксембург. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.
