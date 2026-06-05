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«Має бути в кожній квартирі». Акторка Римма Зюбіна звернулася до українців із важливим закликом

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Римма Зюбіна: «Коли не знаєш, що подарувати – даруй вогнегасник!»
фото з відкритих джерел

Римма Зюбіна дала пораду українцям

Українська акторка, телеведуча та громадська активістка Римма Зюбіна звернулася до українців із закликом. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки у Facebook.

Римма Зюбіна наголосила на наявності вогнегасника в кожній квартирі та закликала українців обов'зково мати його вдома. «Вогнегасник має бути в кожній квартирі, від Херсону до Ужгорода! Я без жартів. В машині ж ви возите його?» – наголосила Римма Зюбіна.

За словами акторки, за кордоном вона неодноразово зустрічала орендовані квартири, де завжди були вогнегасники. «Колись побачила в Лондоні. Здають квартири, в них з меблів лише кухня, але вогнегасник є обов’язково! Потім в Португалії у квартирі, яку знімала, побачила, як вночі світяться таблички, що вказують, де – аптечка, де – вогнегасник», – розповіла ведуча.

Тож Римма Зюбіна радить придбати вогнегасник. Акторка зауважила, що вогнегасник потрібен не лише під час війни, адже пожежі виникають й у мирний час за будь-яких обставин.

«Замість непотребу, який даруєте одне одному, чи в разі того, коли не знаєш, що подарувати – даруй вогнегасник! І то не лише під час війни актуально, адже пожежі завжди виникають несподівано. Дивно писати зараз «Бережіть себе», але подбайте про безпеку на тому рівні, на якому ви здатні впливати на цю безпеку і придбайте собі вогнегасник», – закликала актриса.

Нагадаємо, українська акторка, телеведуча та громадська активістка Римма Зюбіна розкритикувала цінову політику служб таксі у столиці. Вона назвала «ганебним явищем» вартість перевезень, яка стрімко зростає під час повітряних тривог та перед початком комендантської години.

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Теги: Римма Зюбіна безпека акторка

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