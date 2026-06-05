«Має бути в кожній квартирі». Акторка Римма Зюбіна звернулася до українців із важливим закликом
Римма Зюбіна дала пораду українцям
Українська акторка, телеведуча та громадська активістка Римма Зюбіна звернулася до українців із закликом. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки у Facebook.
Римма Зюбіна наголосила на наявності вогнегасника в кожній квартирі та закликала українців обов'зково мати його вдома. «Вогнегасник має бути в кожній квартирі, від Херсону до Ужгорода! Я без жартів. В машині ж ви возите його?» – наголосила Римма Зюбіна.
За словами акторки, за кордоном вона неодноразово зустрічала орендовані квартири, де завжди були вогнегасники. «Колись побачила в Лондоні. Здають квартири, в них з меблів лише кухня, але вогнегасник є обов’язково! Потім в Португалії у квартирі, яку знімала, побачила, як вночі світяться таблички, що вказують, де – аптечка, де – вогнегасник», – розповіла ведуча.
Тож Римма Зюбіна радить придбати вогнегасник. Акторка зауважила, що вогнегасник потрібен не лише під час війни, адже пожежі виникають й у мирний час за будь-яких обставин.
«Замість непотребу, який даруєте одне одному, чи в разі того, коли не знаєш, що подарувати – даруй вогнегасник! І то не лише під час війни актуально, адже пожежі завжди виникають несподівано. Дивно писати зараз «Бережіть себе», але подбайте про безпеку на тому рівні, на якому ви здатні впливати на цю безпеку і придбайте собі вогнегасник», – закликала актриса.
Нагадаємо, українська акторка, телеведуча та громадська активістка Римма Зюбіна розкритикувала цінову політику служб таксі у столиці. Вона назвала «ганебним явищем» вартість перевезень, яка стрімко зростає під час повітряних тривог та перед початком комендантської години.
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