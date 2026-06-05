Легенда Голлівуду Клінт Іствуд завершив кар'єру у 96 років

За сім десятиліть у кіно Іствуд знявся у понад 70 фільмах і зняв понад 40 стрічок як режисер

Кайл Іствуд: батько на пенсії – офіційних заяв не було, але це перше публічне підтвердження

Клінт Іствуд – актор і режисер із семидесятирічною кар'єрою та чотирма «Оскарами» – завершив роботу в кіно. Про це повідомив його син, музикант і композитор Кайл Іствуд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Як стало відомо

Кайл Іствуд розповів про батька в інтерв'ю французькому телеканалу France 3. Сам Клінт публічних заяв не робив – і це в його дусі. Але слова сина стали першим підтвердженням того, що режисер більше не повернеться на знімальний майданчик.

«У мене залишилося багато добрих спогадів про роботу з ним. Зараз він на пенсії, йому 96 років. Мені дуже пощастило знімати з ним багато фільмів – це був неймовірний досвід», – сказав Кайл Іствуд.

Якщо слова сина точні, останньою режисерською роботою Іствуда стала судова драма «Присяжний №2» (2024). Остання акторська роль – «Чоловічі сльози» (2021), які він також сам зняв.

Шлях до легенди

Іствуд прийшов у кіно в середині 1950-х, але справжньою зіркою став у 1960-х – завдяки трьом вестернам Серджо Леоне: «За жменю доларів» (1964), «На кілька доларів більше» (1965) та «Хороший, поганий, злий» (1966). Так народилася «Доларова трилогія» – один із найвпливовіших кінофеноменів свого часу.

Потім був детектив Гаррі Каллаган у серії «Брудний Гаррі» (1971–1988) – роль, що зробила Іствуда іконою жорсткого американського кіно. Пізніше додалися «Втеча з Алькатраса», «Непрощений», «Крихітка на мільйон доларів», «Гран Торіно».

Режисер, якого поважали актори

Режисерський дебют Іствуда відбувся у 1971 році – психологічний трилер «Зіграй мені перед смертю». Далі – десятиліття яскравої режисерської роботи: «Таємнича річка», «Нескорений», «Американський снайпер», «Саллі», «Річард Джуелл».

За кар'єру він привів до «Оскарів» п'ятьох акторів: Джин Гекмен («Непрощений»), Шон Пенн і Тім Роббінс («Таємнича річка»), Гіларі Свонк і Морган Фрімен («Крихітка на мільйон доларів»).

Сам Іствуд здобув чотири премії «Оскар» – зокрема два як найкращий режисер, за «Непрощений» та «Крихітку на мільйон доларів». Також у його колекції – почесний «Золотий лев» Венеційського кінофестивалю (2000) та почесна «Золота пальмова гілка» Каннського (2008).

Нагадаємо, 31 травня Клінту Іствуду виповнилося 96 років. За сім десятиліть у кіноіндустрії він знявся більш ніж у 70 фільмах і зняв понад 40 повнометражних стрічок як режисер.