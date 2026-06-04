Катерина Бужинська показала, як зі своїм чоловіком змінилася за 10 років (фото)

Катерина Бужинська перебуває у шлюбі з Дімітаром Стойчевим

Народна артистка України Катерина Бужинська поділилася кадрами зі своїм чоловіком, болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим. Зірка показала, як із чоловіком змінилася за 10 років, повідомляє «Главком» із посиланням на допис артистки у Facebook.

Катерина Бужинська поділилася світлиною з Дімітаром Стойчевим, яку вони зробили у 2016 році. На фото чоловік та жінка позують в одязі в жовто-блакитних кольорах.

Катерина Бужинська з Дімітаром Стойчевим у 2016 році фото: Катерина Бужинська/Facebook

На новому фото, яке датується 2026 роком, пара позує у вишуканих образах. Катерина Бужинська стоїть в обіймах чоловіка в довгій чорній сукні з вирізом по нозі, її образ підкреслили довгі рукавички та темні сонцезахисні окуляри. Дімітар Стойчев стоїть поруч із дружиною у чорному смокінгу.

Катерина Бужинська з Дімітаром Стойчевим у 2026 році фото: Катерина Бужинська/Facebook

«10 років пролетіло, а ми з Дімітаром Стойчевим, здається, не дуже змінилися?» – написала співачка у своєму дописі, звернувшись до аудиторії.

На допис зірки відреагували користувачі та відповіли на її питання, чи дійсно вона та її чоловік змінилися за 10 років:

«Гарна пара»;

«Супер. З висоти своїх спільних 37 заявляю, що найсолодше – попереду!»;

«Гарна пара! Щастя вам!»;

«Ви дуже гарні»;

«Найкращі. Нехай вогник кохання завжди палає у ваших серцях».

фото: скриншот Катерина Бужинська/Facebook

«Ви неймовірні! Гарна пара!!! Безмежного щастя, любові вам!»;

«Змінилися... Стали ще красивішими, закоханішими. Нехай це почуття залишається назавжди у ваших стосунках»;

«Чудові! Збережіть свої почуття на все життя! Божого благословення вам!».

Як відомо, Бужинська та Стойчев одружені вже понад 10 років. Подружжя разом виховує двох дітей.

Нагадаємо, народна артистка України Катерина Бужинська офіційно підтвердила завершення спільної роботи з партнером по сцені та звинуватила його у непорядності. Творчий тандем Катерини Бужинської та Михайла Грицкана, який подарував прихильникам чимало ліричних композицій, припинив своє існування на тлі серйозного конфлікту.