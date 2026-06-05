Юрій Нікітін заявив про перезапуск гуртів NikitA та «НеАнгели»

Юрій Нікітін повідомив про кастинг до одного зі своїх колишніх гуртів

Продюсер Юрій Нікітін заявив про повернення на сцену відомих поп-гуртів NikitA та «НеАнгели». Деталями він поділився в інтерв’ю Славі Дьоміну, розповідає «Главком».

За словами Юрія Нікітіна, гурт NikitA повертається, що вразить його шанувальників. Водночас більше деталей продюсер не розкрив: «Гурт NikitA зараз повертається. Але нічого більше не розкажу! Ви будете приємно здивовані тим, як».

Також Нікітін заявив про відновлення гурту «НеАнгели». Однак колектив повернеться у шоу-бізнес у новому складі, оскільки буде відкрито кастинг. За словами продюсера, колишні учасниці «НеАнгелів» Слава Камінська та Вікторія Смеюха не хочуть працювати разом саме в цьому гурті.

Юрій Нікітін зі співачками гурту NikitA фото з відкритих джерел

«Якщо з NikitA вже сформований майже проєкт, то з «НеАнгелами» ми відкриваємо кастинг. «НеАнгели»– це така відкрита палітра, але ми зараз розмірковуємо, як ми будемо все це повертати. Ми спілкувались зі Славою і Вікою, але я не побачив у них бажання працювати в гурті, в цьому форматі разом», – зазначив він.

Юрій Нікітін зі співачками гурту «НеАнгели» фото з відкритих джерел

Тож Нікітін планує шукати нових талантів для оновленого гурту «НеАнгели». «Чому кастинг? Тому що в них унікальні голоси. Таких голосів – один на мільйон. Вони безперечно талановиті, тому я сказав, що там не визначена ще історія, але я дуже хочу повернути цей проєкт в український шоу-бізнес», – додав Нікітін.

Гурт NikitA існував з 2008 року до 2017 року. До його складу входили співачки Даша Астаф'єва та Юлія Кавтарадзе. У 2011 році до гурту приєдналася Анастасія Кумейко, яка замінила Юлію Кавтарадзе. Зірками гурту «НеАнгели» були Вікторія Смеюха та Слава Камінська. Колектив був створений у 2006 році та проіснував до 2021 року.

Нагадаємо, продюсер Юрій Нікітін публічно звернувся до української співачки Ірини Білик, привітавши її з завершенням концертного туру. Він назвав артистку «найлегендарнішою співачкою нової української музики».