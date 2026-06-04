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«Король Лір» по-українськи. Театр Франка представив несподівану версію шекспірівської драми

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«King Лір! Версія: народний артист України Анатолій Хостікоєв та заслужена артистка Олена Івасіва-Фесуненко
фото: glavcom.ua

Режисером вистави виступив легендарний Анатолій Хостікоєв. Він і зіграв Короля Ліра

У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка 4 червня відбувся передпрем’єрний показ вистави «Король Лір! Версія» у постановці Анатолія Хостікоєва.  Режисер запропонував несподіване прочитання класичної трагедії Вільяма Шекспіра, поєднавши її з українськими реаліями та драматичною історією села Стеблі, яке режисер випадково з друзями відвідав в студентській юності.

«Главком» побував на показі й публікує перші фото, відео постановки.

«Король Лір» по-українськи. Театр Франка представив несподівану версію шекспірівської драми фото 1

З перших же сцен стає зрозуміло: перед глядачем не традиційна шекспірівська вистава. Дія набуває виразного українського колориту, а шекспірівські мотиви боротьби за владу, родинних конфліктів і людської зради несподівано переплітаються з темами занепаду села. Стеблі, які в кінці 70-х гриміли від пісень, сміху молоді, купалися не лише в буйній природі, а й в захопливих перспективах сусідства з атомною станцією, згодом просто щезають. Як і сотні інших таких сіл, вони потрапляють в Чорнобильську зону відчуження, люди переживають втрату коріння та руйнування звичного життя.

Постановка вирізняється сміливою сценографією та нестандартними режисерськими рішеннями та мінімум декорацій. Часом події на сцені більше нагадують своєрідний «сільський модерн», ніж класичну шекспіріаду. Водночас такий хід дозволяє по-новому поглянути на відому класичну історію, робить її ближчою українському глядачеві та провокує активне обговорення.

Анатолій Хостікоєв підкреслює універсальність шекспірівських тем: конфлікт поколінь, боротьба за спадок, моральне падіння та пошук справедливості. Всі вони завжди звучать актуально.

«Король Лір»одна з найвідоміших трагедій Вільяма Шекспіра

Це – історія старого короля, який вирішив поділити своє королівство між трьома доньками. Перед цим він просить кожну сказати, як сильно вона його любить. Дві старші доньки засипають батька красивими словами, а наймолодша Корделія відмовляється лестити й говорить щиро. Розгніваний Лір виганяє її та віддає владу старшим донькам.

Згодом отримавши владу, старші принижують і відштовхують батька. Король втрачає не лише трон, а й здоровий глузд, усвідомлюючи помилку. Лише Корделія залишається йому відданою, але трагічний ланцюг подій призводить до загибелі майже всіх головних героїв.

«Король Лір» по-українськи. Театр Франка представив несподівану версію шекспірівської драми фото 2

Головна ідея твору – влада, лестощі та жадібність можуть зруйнувати родину, а справжня любов і відданість не завжди говорять пишними словами. Це також історія про те, як людина занадто пізно усвідомлює свої помилки.

Постановка Театру Франка точно претендує на звання однієї з найоригінальніших театральних робіт сезону, який підходить до завершення. «King Лір! Версія» пропонує не просто чергове прочитання класики, а самобутню інтерпретацію всесвітньо відомої трагедії з національним акцентом.

«Король Лір» по-українськи. Театр Франка представив несподівану версію шекспірівської драми фото 3

У виставі задіяні три десятки акторів. Серед них і родина режисера та виконавця головної ролі: дружина Наталя Сумська грає роль Тамари, сільської жінки в дім якої потрапили студенти, син В’ячеслав Хостікоєв виконує роль Едмунда, а Анастасія Рула, актриса, яку пов’язують романтичні стосунки з Хостікоєвим молодшим, перевтілюється на сцені в доньку Ліра Корделію.

Для Анатолія Хостікоєва «King Лір! Версія» – чергова режисерська роботою на сцені Театру Франка. За роки творчості народний артист та актор-суперзірка поставив низку вистав, які стали справжніми хітами та роками збирали і збирають аншлаги. Серед найвідоміших – «Кін IV», що понад два десятиліття не сходив зі сцени театру, а також комедії «Моя професія – синьйор з вищого світу», «Люкс для іноземців», «Незрівнянна» та інші постановки, які досі з успіхом ідуть на головній театральній сцені країни.

«Король Лір» по-українськи. Театр Франка представив несподівану версію шекспірівської драми фото 4

Сам Хостікоєв належить до числа найвідоміших акторів Театру Франка, де працює з 1980 року. Його творчий шлях пов'язаний із багатьма легендарними виставами театру, а режисерські роботи традиційно поєднують класичний матеріал із сучасним сценічним баченням. Нова інтерпретація «Короля Ліра» продовжує цю традицію.

Нагадаємо, що минулого року свого «Короля Ліра» прем’єрив столичний Театр на лівому березі. Детальніше про цю виставу читайте на «Главкомі» тут.

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Теги: Театр Франка вистава народний артист актор актриса театр

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«Король Лір» по-українськи. Театр Франка представив несподівану версію шекспірівської драми
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